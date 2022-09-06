У жодному разі не викидайте: як використовувати опалі яблука в якості добрива

Опалі яблука можна пустити на теплу грядку

Багато недосвідчених дачників не чіпають або позбавляються падалиць яблунь та інших плодових дерев, проте шанувальники екологічно чистого землеробства намагаються отримувати користь з усього, що росте у них на ділянці.

Так, яблука обов’язково потрібно збирати, оскільки перегниваючи, фрукти стають джерелом поширення хвороботворних бактерій, а також місцем зимівлі шкідників. Однак опалі яблука також можуть бути дуже корисні для ґрунту, оскільки вони сприяють розмноженню корисної ґрунтової мікрофлори, насичують ґрунт гумусом, покращують структуру ґрунту.

Куди подіти опалі яблука восени

Викопуємо ґрунт на 1,5-2 багнет лопати, викладаємо на дно зіпсовані яблука, потім бур’яни та скошену траву. Посипаємо все деревною золою, ґрунтом і поливаємо.

Також яблука можна подрібнити та розсипати їх як мульчу навколо смородини та аґрусу, перемішавши з деревною золою, а зверху присипавши землею.

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