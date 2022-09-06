Як підвищити врожайність у новому сезоні: дієвий прийом агрономів
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Цей агротехнічний прийом відновить ґрунт для майбутніх висаджень
Після всього збирання врожаю багато дачників задаються питанням про те, як відновити ґрунт, щоб у майбутніх сезонах він зміг забезпечити новими рясними врожаями.
У цьому допоможе вапнування, пише belnovosti. Воно позитивно впливає на якість ґрунту та запобігає погіршенню чорноземів.
Коли можна вапнувати ґрунти
В будь-який час. Але все ж таки краще вибрати осінній період, коли на городі вже нічого не росте.
Чим вапнувати грядки на городі
Добре справляються зі своєю роллю кальцієві добрива, зола або вапно. Процедуру потрібно проводити в суху погоду, коли компоненти змішують із верхнім шаром ґрунту.
Для кислого ґрунту (pH 6,5 і нижче) підходить карбонат кальцію або оксидні добрива: негашене вапно, вапнякове борошно, натрієва крейда є безпечними.
Чим не можна вапнувати ґрунт
Небажано вносити внесення сульфатних та калійних добрив, сечовини.
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