Як підвищити врожайність у новому сезоні: дієвий прийом агрономів

Цей агротехнічний прийом відновить ґрунт для майбутніх висаджень

Після всього збирання врожаю багато дачників задаються питанням про те, як відновити ґрунт, щоб у майбутніх сезонах він зміг забезпечити новими рясними врожаями.

У цьому допоможе вапнування, пише belnovosti. Воно позитивно впливає на якість ґрунту та запобігає погіршенню чорноземів.

Коли можна вапнувати ґрунти

В будь-який час. Але все ж таки краще вибрати осінній період, коли на городі вже нічого не росте.

Чим вапнувати грядки на городі

Добре справляються зі своєю роллю кальцієві добрива, зола або вапно. Процедуру потрібно проводити в суху погоду, коли компоненти змішують із верхнім шаром ґрунту.

Для кислого ґрунту (pH 6,5 і нижче) підходить карбонат кальцію або оксидні добрива: негашене вапно, вапнякове борошно, натрієва крейда є безпечними.

Чим не можна вапнувати ґрунт

Небажано вносити внесення сульфатних та калійних добрив, сечовини.

Раніше "Телеграф" писав, чим підгодувати капусту у вересні, щоб качани овочів добре наливались.