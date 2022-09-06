Як зберегти тепло в будинку взимку та ще й заощадити: топ-5 порад

Кілька корисних рекомендацій для збереження тепла вдома

В Україні прогнозується найскладніший опалювальний сезон за всі роки незалежності, тож, хоча ще початок осені, і холоди не так турбують, українці починають замислюватись про способи збереження тепла та економії на опаленні.

Є кілька перевірених шляхів утримання тепла у своєму будинку навіть у найхолодніші дні.

Заклейте щілини у вікнах

Близько 40% всього тепла з дому може загубитися через щілини у вікнах. Щоб цього не сталося, рекомендуємо утеплити поролоновими смужками або силіконом. Це допоможе підвищити температуру всередині на 4-5 градусів.

Провітрюйте квартиру 10-15 хвилин

Не відкривайте вікна на занадто великий проміжок часу – будинок охолоне і буде потрібна додаткова енергія для обігріву. Достатньо буде 10-15 хвилин наскрізного провітрювання, яке не тільки дасть доступ до свіжого повітря, а й заощадить ваші гроші.

Утеплюйте вхідні двері

Існує досить нескладних способів утеплити різні типи вхідних дверей. Для дерев’яних дверей це може бути оббивка, для металевих утеплення зсередини. Звичайно, не забудьте подбати про дверну коробку, особливо якщо двері до неї підігнані нещільно.

Поставте засоби обліку тепла

Якщо у вас є лічильники тепла або індивідуальне опалення, це обов’язково допоможе знизити витрати до 40%. Таким чином, краще платити саме за те, що ви справді вимагали, а не за нараховане за нормативами.

Зачиняйте двері у під’їзді

Досить просто, але не завжди стежать за цим. І дійсно, дуже багато тепла губиться через відкриті вхідні двері у вашому під’їзді. Поговоріть із сусідами і не забувайте стежити за собою – двері краще тримати зачиненими.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зігрітися взимку, якщо у вашому будинку немає опалення. Також ми писали про альтернативні види опалення, які ви можете встановити у себе в квартирі.