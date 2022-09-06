Усікновення голови Іоанна Предтечі у 2022 році: коли відзначається, що треба і не можна робити у свято

Цього дня заборонено користуватися різальними предметами

Найближчим часом християни східного обряду, згідно з церковним календарем на вересень-2022, відзначатимуть одну з важливих дат християнської релігії — Усікновення голови Іоанна Предтечі, або Хрестителя. Свято пов’язане з подіями, які відбулися в 30 році нашої ери, коли пророка стратили.

"Телеграф" розповідає, що являє собою православне свято, які існують традиції та заборони цього дня.

Усікновення голови Іоанна Предтечі 2022: дата та історія

Усікновення голови Іоанна Предтечі — це свято, що не переходить. Щорічно православні віряни вшановують день святого Іоанна 11 вересня. 2022 року свято випадає на неділю.

Іоанн Хреститель різко засуджував пороки царя Ірода, особливо його шлюб із дружиною брата Іродіадою. За бажанням іудейської цариці Іоанн був ув’язнений, а пізніше — обезголовлений. Це сталося на вимогу дочки Іродіади, 12-річної Соломії — вона спокусила Ірода танцем, а потім запросила як подарунок голову Іоанна. Голову святого піднесли дівчинці на золотому блюді.

Іродіада заборонила ховати голову разом із тілом святого і довго зберігала її у своїх покоях. Наразі невідомо, де знаходиться відсічена голова Іоанна Хрестителя.

Усікновення голови Іоанна Предтечі 2022: що можна і не можна робити

За народним календарем 11 вересня відзначається Іван Пісний, тож віряни відзначають цей день постом: не дозволяється їсти нічого круглого, варити щось із круглого качана, копати картоплю, рвати яблука. Також не можна вживати м’ясних, рибних та молочних продуктів, яєць. Цього дня заборонено користуватися різальними предметами.

Бажано розпочати 11 вересня з відвідин храму. Провести цей день потрібно в тиші, спокої та молитві.

Раніше "Телеграф" писав про державні свята та вихідні у вересні 2022 року.