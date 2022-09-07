Як правильно закінчувати дачний сезон: помилки, яких припускаються багато городників

Щоб у новому сезоні ваш город знову радував вас гарним урожаєм, про нього потрібно подбати заздалегідь.

Осінь — це не лише гарна пора року, а й період, коли всі городники та садівники збирають урожай зі своїх городів та садів, та закривають дачний сезон. Так, це не одне й те саме. Після збору врожаю, потрібно підготувати свою ділянку до холодів та зими. Наприклад потрібно наситити землю необхідними елементами.

Однак сьогодні ми хочемо розповісти про найпоширеніші помилки, які робить більшість городників, особливо початківці. Як правильно закривати дачний сезон, пише belnovosti.

Що робити при закритті дачного сезону

Перше — потрібно обов’язково полити плодові дерева, кущі та багаторічні квіти.

Друге — потрібно упорядкувати газони та галявини: постригти траву, обробити їх від паразитів тощо.

Третє — провести обрізання дерев та чагарників.

Четверте — якщо ваша ділянка знаходиться недалеко від лісу, потрібно обов’язково вкрити стовбури молодих дерев, щоб взимку їх не пошкодили зайці.

П’яте — посадіть озимі культури, саджанці яблунь, груш, а також хвойні дерева та чагарники. Це може бути аґрус, смородина, барбарис, а також черемха і бузок, а з овочів — цибуля та часник, редис, буряк, морква та петрушка.

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