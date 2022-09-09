Дачний сезон не закінчено: що ж посадити на ділянці у вересні

Є культури, які встигають визрівати ще до настання холодів

Якщо ви вважали, що з закінченням літа більше не потрібно займатися городом, ви глибоко помиляєтеся. Багато рослин почуваються в прохолодну і вологу погоду навіть краще, ніж у спекотну пору року. Нині також корисно відновлювати ґрунт після збору літніх урожаїв.

Про те, що можна посадити на початку осені, пише uposter. До вересневих посадок відносяться крес-салат, китайська капуста, редиска та інші рослини, описані нижче.

Крес-салат

Найкращий час для вирощування крес-салату починається із середини вересня.

Китайська капуста

Оптимальна температура для вирощування цієї капусти – від 14°C до 18°C. Краще висаджувати у середині вересня.

Редиска

Посадіть редиску на початку вересня і вже наприкінці місяця ви зможете зібрати перший урожай.

Шпинат

Любить прохолодну та вологу погоду.

Салатна гірчиця

Зростає за нормальної температури близько 18°C. Листя для салатів можна зрізати вже через 2 тижні після посіву.

Салат латук

Салат латук у прохолодну та дощову погоду росте навіть краще, ніж спекотного літа.

Рукола

Рукола є вологолюбною та холодостійкою рослиною. Її можна вирощувати на ділянці всю осінь.

Раніше "Телеграф" писав, чим підгодувати капусту у вересні, щоб качани овочів добре наливались.