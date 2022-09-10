Як зрозуміти, що капуста визріла і можна збирати врожай: три ознаки-орієнтири

На готовність до збирання врожаю вкаже і сам качан

Щоб насолодитися смачними стравами з капусти, наприклад, зробити капустяні оладки або замаринувати капусту на зиму, необхідно спочатку зібрати врожай овочів.

Городники спираються на зовнішні ознаки рослин, пише belnovosti. Загалом беруть до уваги погодні умови, час посадки та особливості культури. Варто виділити 3 основні ознаки, за котрими можна зрозуміти, коли слід збирати врожай капусти восени.

Коли прибрати капусту восени — 3 ознаки

Дивимося на вилок. Якщо він трохи "зблід" ближче до маківки, то це перша ознака стиглості. Це відбувається тоді, коли листя перестає рости і почали накопичувати харчування та соки. Дивимося на листя. У стиглих качанів вони жовтіють і жухнуть. Це означає, що своє завдання вони виконали. Дивимося на качан. Він повинен бути пружним і хрустким, тому довше має бути на грядці той качан, який при стисканні млявий і пухкий.

Раніше "Телеграф" писав, чим підгодувати капусту у вересні, щоб качани капусти добре наливались.