Чи потрібно обрізати смородину восени: поради досвідчених садівників

Якщо правильно провести обрізання смородини восени, то наступного літа кущі завалять вас урожаєм.

Щоб щороку отримувати хороший і щедрий урожай ягід та фруктів, за плодовими та ягідними культурами потрібно правильно та своєчасно доглядати заздалегідь і не лише навесні. Перед настанням холодів, це також важливо. Сьогодні ми хочемо поговорити про кущі смородини та їх правильне обрізання восени.

Як повідомляє belnovosti, доводити смородину "до ладу" потрібно саме восени. А все тому, що в цей час можна видалити ті гілки, які точно не дали врожаю, і при цьому рослині буде завдано меншої шкоди. Щобільше, за зиму кущ також встигне і відпочити.

Як і коли правильно обрізати смородину восени

Осіннє обрізування смородини можна проводити починаючи з початку вересня до першого початку листопада. Головне встигнути це зробити до перших стійких заморозків.

Варто зазначити, що головним завданням обрізання кущів є заподіяння якнайменшої кількості травм рослині. Тому не потрібно різати все поспіль, а також важливо використовувати правильний інструмент, який має бути гострий.

Також варто нагадати, що місце зрізів потрібно обробити садовим варом, перекисом, зеленкою або мідним купоросом, а всі гілки, що зрізають, потрібно спалити.

Раніше "Телеграф" розповідав, як доглядати за смородиною восени.