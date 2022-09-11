Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Раків чекає втрата, а Левів – великий виграш
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Середина вересня принесе як радості, так і розчарування
Вересень на пару з Ретроградним Меркурієм продовжать приносити випробування людям, однак деяким вони піднесуть приємні моменти.
Про це можна судити з розкладу карток Таро, який "Телеграф" підготував на тиждень з 12 по 18 вересня включно.
Знайдіть розшифрування нижче для Вашого знаку Зодіаку:
Овен — перевернута Десятка жезлів
Протягом тижня Ви можете стати жертвою чужої злої волі, розчаруватися або захворіти. Крім того, карта може говорити про те, що Вам доведеться піти по головах і докласти максимум зусиль, щоб досягти поставленої мети.
Тілець — перевернутий Лицар пентаклів
Ця карта пророкує неприємності у фінансовому плані — до них можуть призвести імпульсивні покупки, проблеми на роботі, втрата заощаджень та безвідповідальність. Можливо, це станеться не саме з Вами, а з кимось близьким.
Близнюки — перевернута Десятка кубків
Найближчими днями у Вас може валитися все з рук: плани змінюватимуться в останній момент, у відносинах можуть початися конфлікти, і загалом зникне гармонія із життя. Не психуйте та просто дайте собі час.
Рак — Трійка мечів
Друга назва карти — Владика печалі. Вона попереджає, що на тижні на Вас може звалитися горе, втрата, смуток. Тримайтеся, в результаті це стане цінним досвідом.
Лев — Шістка жезлів
Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.
Діва — перевернута П’ятірка пентаклів
У цьому положенні карта вказує, що наступного тижня у Вас нарешті можуть вирішитись якісь проблеми, пов’язані з грошима та матеріальним статком загалом. А якщо Ви хворіли, то найближчими днями можете почати одужувати.
Ваги — Трійка жезлів
Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не бійтеся працювати, оскільки найближчими днями Ваша робота окупиться, і все вийде.
Скорпіон — перевернута Імператриця
У цьому положенні карта попереджає, що протягом наступного тижня у Вашому житті може настати якийсь застій, виникнути гнів, жадібність, депресивний настрій та ревнощі. Це може вплинути на Ваші стосунки з близькими, тому побережіть їх.
Стрілець — Королева мечів
Ця королева успішна, амбітна, але самотня. Найближчого тижня на Вас може чекати прогрес у справах професійних, проте на любовному фронті зрушень чекати не варто.
Козеріг — перевернутий Самітник
У цьому положенні карта може вказувати на те, що Ви вирішили сподіватися на власні сили і знехтували сторонньою допомогою, чого не варто було робити. Також вона може попереджати про погіршення стану здоров’я або конфлікти у відносинах.
Водолій — Паж мечів
Судячи з усього, наступні дні Вам буде складно знаходити спільну мову з людьми і, можливо, Ви почуєте критику з боку оточення чи начальства, через яку може виникнути конфлікт. Не загострюйте ситуацію та прислухайтеся до критики, це буде Вам корисно.
Риби — Сімка жезлів
Ця карта мужності та конфронтації. Вона говорить про те, що в якійсь із сфер життя на Вас чекає боротьба, непроста ситуація, але, якщо Ви виявите сміливість і рішучість, все владнається на краще.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, яким знакам Зодіаку пощастить з грошима до кінця вересня.