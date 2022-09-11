Рус

Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Раків чекає втрата, а Левів – великий виграш

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Зробили розклад Таро для кожного знаку Зодіаку на тиждень із 12 по 18 вересня Новина оновлена 11 вересня 2022, 13:26
Зробили розклад Таро для кожного знаку Зодіаку на тиждень із 12 по 18 вересня

Середина вересня принесе як радості, так і розчарування

Вересень на пару з Ретроградним Меркурієм продовжать приносити випробування людям, однак деяким вони піднесуть приємні моменти.

Про це можна судити з розкладу карток Таро, який "Телеграф" підготував на тиждень з 12 по 18 вересня включно.

Ось які карти випали на цей тиждень

Знайдіть розшифрування нижче для Вашого знаку Зодіаку:

Овен — перевернута Десятка жезлів

Протягом тижня Ви можете стати жертвою чужої злої волі, розчаруватися або захворіти. Крім того, карта може говорити про те, що Вам доведеться піти по головах і докласти максимум зусиль, щоб досягти поставленої мети.

Тілець — перевернутий Лицар пентаклів

Ця карта пророкує неприємності у фінансовому плані — до них можуть призвести імпульсивні покупки, проблеми на роботі, втрата заощаджень та безвідповідальність. Можливо, це станеться не саме з Вами, а з кимось близьким.

Близнюки — перевернута Десятка кубків

Найближчими днями у Вас може валитися все з рук: плани змінюватимуться в останній момент, у відносинах можуть початися конфлікти, і загалом зникне гармонія із життя. Не психуйте та просто дайте собі час.

Рак — Трійка мечів

Друга назва карти — Владика печалі. Вона попереджає, що на тижні на Вас може звалитися горе, втрата, смуток. Тримайтеся, в результаті це стане цінним досвідом.

Лев — Шістка жезлів

Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Діва — перевернута П’ятірка пентаклів

У цьому положенні карта вказує, що наступного тижня у Вас нарешті можуть вирішитись якісь проблеми, пов’язані з грошима та матеріальним статком загалом. А якщо Ви хворіли, то найближчими днями можете почати одужувати.

Ваги — Трійка жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не бійтеся працювати, оскільки найближчими днями Ваша робота окупиться, і все вийде.

Скорпіон — перевернута Імператриця

У цьому положенні карта попереджає, що протягом наступного тижня у Вашому житті може настати якийсь застій, виникнути гнів, жадібність, депресивний настрій та ревнощі. Це може вплинути на Ваші стосунки з близькими, тому побережіть їх.

Стрілець — Королева мечів

Ця королева успішна, амбітна, але самотня. Найближчого тижня на Вас може чекати прогрес у справах професійних, проте на любовному фронті зрушень чекати не варто.

Козеріг — перевернутий Самітник

У цьому положенні карта може вказувати на те, що Ви вирішили сподіватися на власні сили і знехтували сторонньою допомогою, чого не варто було робити. Також вона може попереджати про погіршення стану здоров’я або конфлікти у відносинах.

Водолій — Паж мечів

Судячи з усього, наступні дні Вам буде складно знаходити спільну мову з людьми і, можливо, Ви почуєте критику з боку оточення чи начальства, через яку може виникнути конфлікт. Не загострюйте ситуацію та прислухайтеся до критики, це буде Вам корисно.

Риби — Сімка жезлів

Ця карта мужності та конфронтації. Вона говорить про те, що в якійсь із сфер життя на Вас чекає боротьба, непроста ситуація, але, якщо Ви виявите сміливість і рішучість, все владнається на краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, яким знакам Зодіаку пощастить з грошима до кінця вересня.

Теги:
#Прогноз Таро