Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Раків чекає втрата, а Левів – великий виграш

Середина вересня принесе як радості, так і розчарування

Вересень на пару з Ретроградним Меркурієм продовжать приносити випробування людям, однак деяким вони піднесуть приємні моменти.

Про це можна судити з розкладу карток Таро, який "Телеграф" підготував на тиждень з 12 по 18 вересня включно.

Ось які карти випали на цей тиждень

Знайдіть розшифрування нижче для Вашого знаку Зодіаку:

Овен — перевернута Десятка жезлів

Протягом тижня Ви можете стати жертвою чужої злої волі, розчаруватися або захворіти. Крім того, карта може говорити про те, що Вам доведеться піти по головах і докласти максимум зусиль, щоб досягти поставленої мети.

Тілець — перевернутий Лицар пентаклів

Ця карта пророкує неприємності у фінансовому плані — до них можуть призвести імпульсивні покупки, проблеми на роботі, втрата заощаджень та безвідповідальність. Можливо, це станеться не саме з Вами, а з кимось близьким.

Близнюки — перевернута Десятка кубків

Найближчими днями у Вас може валитися все з рук: плани змінюватимуться в останній момент, у відносинах можуть початися конфлікти, і загалом зникне гармонія із життя. Не психуйте та просто дайте собі час.

Рак — Трійка мечів

Друга назва карти — Владика печалі. Вона попереджає, що на тижні на Вас може звалитися горе, втрата, смуток. Тримайтеся, в результаті це стане цінним досвідом.

Лев — Шістка жезлів

Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Діва — перевернута П’ятірка пентаклів

У цьому положенні карта вказує, що наступного тижня у Вас нарешті можуть вирішитись якісь проблеми, пов’язані з грошима та матеріальним статком загалом. А якщо Ви хворіли, то найближчими днями можете почати одужувати.

Ваги — Трійка жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не бійтеся працювати, оскільки найближчими днями Ваша робота окупиться, і все вийде.

Скорпіон — перевернута Імператриця

У цьому положенні карта попереджає, що протягом наступного тижня у Вашому житті може настати якийсь застій, виникнути гнів, жадібність, депресивний настрій та ревнощі. Це може вплинути на Ваші стосунки з близькими, тому побережіть їх.

Стрілець — Королева мечів

Ця королева успішна, амбітна, але самотня. Найближчого тижня на Вас може чекати прогрес у справах професійних, проте на любовному фронті зрушень чекати не варто.

Козеріг — перевернутий Самітник

У цьому положенні карта може вказувати на те, що Ви вирішили сподіватися на власні сили і знехтували сторонньою допомогою, чого не варто було робити. Також вона може попереджати про погіршення стану здоров’я або конфлікти у відносинах.

Водолій — Паж мечів

Судячи з усього, наступні дні Вам буде складно знаходити спільну мову з людьми і, можливо, Ви почуєте критику з боку оточення чи начальства, через яку може виникнути конфлікт. Не загострюйте ситуацію та прислухайтеся до критики, це буде Вам корисно.

Риби — Сімка жезлів

Ця карта мужності та конфронтації. Вона говорить про те, що в якійсь із сфер життя на Вас чекає боротьба, непроста ситуація, але, якщо Ви виявите сміливість і рішучість, все владнається на краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, яким знакам Зодіаку пощастить з грошима до кінця вересня.