Збиратимете врожай відрами: що потрібно зробити зі смородиною восени

Процес роботи не триватиме більше 20 хвилин

У цієї рослини є особливості у догляді, які обов’язково дотримуються досвідчені садівники. Тільки в цьому випадку врожай смородини буде рясним.

Щоб ягоди були здоровими, а сама рослина продовжувала сезон у сезон приносити рясні врожаї, слід восени провести процедуру обробки розчином на основі господарського мила. Цей спосіб універсальний — така обробка відлякає шкідників і знизить ризик розвитку хвороб. Процес роботи не триватиме більше 20 хвилин.

Як обробити смородину

У відрі води розчиняємо 50 г натертого на тертці господарського мила. Вмішуємо в рідину 1 ст. л. мідного купоросу та склянку золи. Цією сумішшю обприскуємо посадки, а залишками можна вже полити рослину.

Раніше "Телеграф" писав, чи варто обрізати смородину восени. Головним завданням обрізання кущів є заподіяння якнайменшої кількості травм рослині.