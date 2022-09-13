Названі найпитущіші знаки Зодіаку: хто не відмовиться від чарочки і завжди підтримає тост

Дізнайтеся, хто найзнатніші алкоголіки у зодіакальному співтоваристві.

У багатьох знаків Зодіаку є свої особливості, вади та недоліки. Одні легко зраджують, інші можуть затіяти грандіозний скандал на рівному місці, третіх неможливо переспорити.

А є й такі особи, які із задоволенням заглядають у келих і нізащо не відмовляються від пропозиції випити. Які знаки Зодіаку є справжніми поціновувачами та шанувальниками алкоголю, дізнайтесь у статті "Телеграф".

Телець

Ці знаки Зодіаку – знавці та любителі дорогого алкоголю, хоч і більш приземлений варіант напоїв їх цілком влаштує. Телець практично завжди готовий прикрасити свій вечір неабиякою порцією гарного вина або якогось коктейлю на основі рому. І це далеко не єдиний їхній улюблений напій. Як складеться сьогоднішній день у Тельця, читайте у його гороскопі.

Лев

Такі люди, на думку астрологів, люблять галасливі компанії та світські вечірки, які, зрозуміло, не обходяться без міцних напоїв. Левам подобаються різні коктейлі з міцним алкоголем. При цьому Лев п’є не лише готові напої, а й сам схильний до ефектних алкогольних експериментів. Гороскоп Лева на день читайте на нашому сайті.

Терези

Представники цього знаку Зодіаку також полюбляють алкоголь та цінують добрі напої. Ось тільки із почуттям міри мають великі проблеми. Терезам варто лише почати святкувати, і у них дуже швидко відмовляють гальма. До речі, ця їхня слабкість часто призводить до сімейних розбірок та скандалів. Що буде у Терезів сьогодні, читайте у гороскопі на цей день.

Раніше "Телеграф" розповідав про наймудріші знаки Зодіаку серед чоловіків. Є найдостойніші, кого природа нагородила цим даром.