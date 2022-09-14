Ловіть вдачу за хвіст: трьом знакам Зодіаку карти Таро обіцяють успіх найближчим часом

Не проґавте можливість налагодити свої справи

Зміна сезонів, та ще й разом із Ретроградним Меркурієм, мало кому дається легко, проте для трьох знаків Зодіаку поточний тиждень буде напрочуд вдалим.

Розклад Таро, який "Телеграф" склав для всіх знаків Зодіаку на тиждень, говорить, що цими знаками стануть Лев, Діва та Терези.

Левам випала Шістка жезлів

Також ця карта відома як Владика тріумфу. Назва говорить сама за себе, чи не так? До кінця тижня Вам може повезти у справах, підвернутися несподіваний дохід і навіть виграш у лотерею.

Дівам випала перевернута П’ятірка пентаклів

У звичайному положенні це негативна карта, проте в перевернутому вигляді її значення різко змінюється, — вона обіцяє, що Ви почнете одужувати після хвороби, або що після тривалого безгрошів’я нарешті з’явиться дохід.

Терезам випала Трійка жезлів

Друга назва карти — Владика затвердженої сили. Вона каже, що Ваша праця окупиться, на тижні буде зростання, успіх та позитивний результат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, яким знакам пощастить із грошима до кінця вересня.