Як готувати помешкання до холодної зими: дієві поради і застороги

Прості поради, які допоможуть не замерзнути зимку

В Україні наближається опалювальний сезон, але як відомо, обіцяних 16 градусів тепла в домівках може і не бути. Оскільки росія вже почала бити по об'єктах критичної інфраструктури, то зима й справді може не обійтись без проблем.

Ми зібрали для вас найдієвіші поради, як утеплити свою квартиру взимку та вберегтися від холоду.

Утеплення вікон

Через неякісні вікна приміщення може втрачати до 25% тепла. Експерти радять, принаймні, замінити старі рами на пластикові. Це дозволить підвищити температуру на 5-7°С.

Крім того варто дослухатися ще до деяких лайфхаків:

Заклеїти щілини у вікнах. Елементарне утеплення поролоновими смужками або будівельним скотчем подарує вам додаткових 4-5 °С. З цим вам також допоможе балон з силіконовим герметиком. Ущільнювачі для вікон. Вони перекривають доступ до холоду. Втім не забувайте, що їх потрібно періодично оновлювати. З часом через зношування на рамках з'являються дрібні смужки, які пропускають через себе холодне повітря. Використання теплоощадної плівки. Прозорість скла знизиться, але разом з тим це допоможе вам уникнути тепловтрати. Широкі підвіконня також зберігають тепло. На них варто постелити старі ковдри чи пледи. Повісьте на вікна щільні та довгі штори до підлоги. Схожим чином працюють і жалюзі.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов вважає, що українцям доведеться відвикати "жити взимку з відчиненими вікнами та обігрівати вулицю". Влада сподівається, що українці будуть дбайливіше ставитися до збереження тепла в оселях.

В цілому радимо вам провітрювати приміщення протягом 10-15 хвилин при широко відчиненому вікні. Адже часто привідкриті вікна на провітрювання радше заберуть тепло, аніж його зекономлять.

Перевірка батарей

У першу чергу треба розчистити простір навколо батарей. Нічого не мусить їх перекривати, тож посуньте речі та меблі, що їх загороджують. Те саме стосується штор, їх варто підв’язати таким чином, щоб вони не заважали утепленню приміщення.

Спробуйте перефарбувати батареї в темний колір. Така поверхня збільшить тепловіддачу на 10%. Фахівці радять темні коричневі тони.

Часто ми помічаємо, що батарея гріє стіну, а не кімнату. В цьому випадку між стіною та батареєю треба розмістити тепловідбивний екран. Його цілком можна зробити власноруч з фольги. Це збільшить тепловіддачу радіатора на 20%.

Теплоізоляція вхідних дверей

За можливості треба встановити подвійні двері, це грає значну роль у зберіганні тепла. Щоб уникнути протягів, огляньте можливі щілини, прилаштуйте на вхідні двері спеціальний щітковий ущільнювач. Ворс на щітці захищає не тільки від можливих продувань, а й від проникнення пилу та бруду.

Придбання обігрівача

Обігрівачі є дієвими засобами для утеплення кімнат, адже теплий одяг та шкарпетки не цілком убезпечують від переохолодження. Хоч цим точно не варто нехтувати.

Насьогодні в асортиментах магазину є безліч варіантів обігрівачів, які можна встановити в оселі.

З гідних типів таких приладів виокремлюються інфрачервоний та масляний обігрівачі. Вони не пересушують повітря, є безшумними та ефективними.

З простіших варіантів можна придбати тепловентилятор, що розганяє повітря використовуючи розпечену спіраль. Він має доступну ціну та швидко нагріває приміщення.

Звичайно кожна модель має свої недоліки та переваги, тож ви маєте обирати те, що підійде саме вам. В будь-якому випадку зараз існує безліч різноманітних видів обігрівачів та інверторних кондиціонерів, тож це не є проблемою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював як шкодить здоров’ю людини відсутність опалення.