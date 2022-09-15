Як правильно збирати моркву, щоб вона довго зберігалася

Збереження врожаю залежить від того, як і коли збирали моркву з грядки.

Мало просто виростити моркву на своїй ділянці. Щоб ваш урожай під час зберігання якомога довше залишався свіжим, соковитим та смачним, важливо правильно його зібрати.

"Телеграф" розповість про важливі правила, які не варто ігнорувати під час збору моркви. І тоді вона спокійно пролежить не лише до весни, а й до наступного врожаю.

Як зібрати моркву: лайфхаки

Урожай довше збережеться взимку, якщо починати готувати коренеплід на етапі дозрівання. Поки морква росте в землі, не варто зловживати азотними добривами.

Слідкуйте, щоб морква не зазнала зараження чорною гниллю, тому що такі плоди не будуть довго зберігатися.

Оптимально збирати врожай моркви у сухий і сонячний день — вона буде менш водянистою на смак, більш сухою і краще збережеться. Але при цьому грунт не має бути надто пересушеним, щоб коренеплоди легше було висмикувати.

Моркву підкопують вилами, притримуючи за бадилля, дістають із грядки та акуратно струшують землю.

Не треба занадто бити моркву, намагаючись звільнити її від ґрунту, щоб не травмувати – місця удару потім починають швидко гнити.

Повністю обрізати бадилля не варто, краще залишити черешок 1,5-2 см.

Далі моркву важливо перебрати, відбраковуючи зіпсовані та поїдені плоди.

Останній етап перед відправкою на зберігання – помийте та висушіть овочі.

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