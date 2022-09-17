Різдво Пресвятої Богородиці-2022: точна дата, що можна і не можна робити на свято

У цей світлий день головні заборони стосуються домашньої роботи, а також сварок та поганого настрою.

У вересні православні традиційно відзначають багато церковних свят. Одне з них – Різдво Пресвятої Богородиці. На яку дату у 2022 році припадає цей день, які важливі традиції та заборони з ним пов’язані, вам розповість "Телеграф".

Різдво Пресвятої Богородиці-2022: дата святого дня

Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Приснодіви Марії є двонадесятим неперехідним святом. Щорічно воно настає в один і той самий день – 21 вересня. У 2022 році це буде середа, будній день.

Незважаючи на свою значущість, Різдво Пресвятої Богородиці не включено до списку державних свят та не є вихідним днем.

Значення свята Різдва Пресвятої Богородиці

У цей день православні відзначають день народження Діви Марії. За церковними канонами, саме цього дня відбулася одна із значних подій для всіх людей. На світ з’явилася майбутня Матір Ісуса Христа, Спасителя людства.

До нашого часу збереглося мало подробиць про народження Богоматері. Її батьки, праведні Іоаким та Анна, довго не могли мати дітей, що вважалося Божим покаранням і засуджувалося церквою. І нарешті, подружжю з’явився ангел із звісткою про те, що Господь почув їхні молитви і подарує їм доньку, через яку благословиться весь рід людський.

8 вересня (21 вересня за григоріанським календарем) у пари народилася дівчинка, яку назвали Марією. На подяку Господу подружжя пообіцяло віддати її до Храму Господнього. Після досягнення Марією трьох років ця обітниця була виконана.

День Різдва Пресвятої Богородиці: народні традиції

Зазвичай на цей час припадало закінчення робіт у полі та розпочиналася підготовка до зими. Люди у своїх молитвах дякували Пресвятій Діві за зібраний урожай і просили допомоги на наступний рік.

У народі свято ще називалося Мала Пречиста. У цю пору зустрічали осінь, проводили святкові гуляння, вшановували молодят, ходили одне до одного в гості, накривали багато столи.

Особливо свято було в пошані у молоді, бо саме на Другу Пречисту розпочинався період ігрищ, гулянь, оглядин та осінніх весіль.

Особливої уваги у цей день приділяли жінкам як продовжувачкам роду. Богородиці читали молитви про щасливе сімейне життя, благополучні пологи, здоров’я дітей, а бездітні жінки молилися про зачаття. А молоді дівчата у цей період активно ворожили на нареченого.

Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці

робити домашню роботу: шити, вишивати, прати, прибирати, мити, стригти тощо;

виконувати важку фізичну та брудну працю: копати, пиляти, рубати, ремонтувати, будувати;

категорична заборона: лаятися, скандалити, сваритися, бажати комусь зла;

не варто сумувати, плакати і перебувати у смутку.

не можна викидати залишки їжі після обіду – їх згодовують свійським тваринам;

категорично не можна бути байдужими до чужих прохань, особливо ця заборона стосується дівчат та жінок, бо вони можуть стати безплідними.

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