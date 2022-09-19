Не пропаде жоден качан: хитрість, як зберегти свіжу капусту до весни

Досвідчені домогосподарки вже давно користуються цим способом.

Так, зберегти свіжу капусту свіжу можна з моменту збирання врожаю і аж до весни, головне правильно її зберігати. Вам більше не готувати різні капустяні салати або робити закрутки з тушкованою капустою, щоб зібраний урожай не пропав даремно.

Як повідомляє belnovosti, завдяки цим порадам, капуста збережеться у відмінному стані навіть якщо у вас немає льоху, комори чи вільного місця у холодильнику. Беріть на озброєння цю хитрість і запасайтеся капустою.

Як зберегти капусту до весни

Перше — вибирайте щільні качани бажано пізніх сортів.

Після видаліть листя, що відшарувались від качана, а також всі пошкоджені і зіпсовані.

Качан обріжте так, щоб він виступав над листям не більше ніж на 0,5-1 см.

Оберніть кожен качан харчовою плівкою. Достатньо буде всього 2-3 шарів, але вони мають бути дуже щільними.

Складіть овочі у будь-якому доступному для зберігання місці.

Зазначимо, що періодично потрібно буде проводити огляд своїх запасів і прибирати ті овочі, які почали псуватися. У них можна усунути всі пошкодження, і знову обмотати харчовою плівкою для подальшого зберігання.

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