Чому не можна нічого піднімати на перехресті: жахлива прикмета

З розпуттям пов’язані цікаві і навіть страшні народні забобони та прикмети.

Згідно з народними прикметами, варто з побоюванням ставитися до чужих речей, тим більше пов’язаних із хрестом. У них міститься енергетика господаря, яка може негативно позначитися на вас. І замість радості доставити горе новому хазяїнові.

Існує доволі моторошна народна прикмета, яка говорить, що категорично не можна нічого піднімати на перехресті. Знайдена чужа річ, навіть якщо це гроші чи інша цінність може бути залишена там недарма.

Чому не варто нічого знаходити на перехресті

Люди здавна знали про існування страшних ритуалів і замовлянь, через які хворобу чи нещастя можна перевести на певну річ, а потім викинути на перехрестя. Вважалося, що там її має підібрати нечиста сила.

Саме тому категорично не можна піднімати та забирати собі речі, знайдені на перетині доріг.

Крім того, ритуальну воду, якою мили житло після якогось нещастя чи поганих людей, також виливали на перехрестя. Тут же вночі спалювали речі, які могли приносити невдачу до хати.

Містичну силу приписували перехрестям не лише відьми та маги, а й церква. На перехрестях за старих часів вішали злочинців для залякування інших людей. А церква, щоб захиститись від нечистої сили, що водиться на перетині доріг, зводила каплиці та поклонні хрести.

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