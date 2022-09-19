Що не можна класти до компосту: ви могли цього не знати

Щоб зробити правильний компост, важливо не накидати в нього чогось зайвого: поради дачникам.

Компост для городників – це зручна можливість одним пострілом вбити двох зайців. З одного боку – якісне та безкоштовне добриво для рослин у вигляді перегною. З іншого – безпроблемне позбавлення побутового сміття.

Однак не поспішайте кидати до компостної ями все поспіль. Підживлення повинне складатися із натуральних інгредієнтів. І є цілий список продуктів та предметів, які не можна додавати до компосту, навіть незважаючи на те, що це органіка – одні можуть спровокувати зараження різними інфекціями, інші просто не згниють і затримають дозрівання компосту.

Що не можна додавати у компостну яму

овочі та фрукти після термічної обробки;

шкірку від цитрусових;

хворі рослини;

багаторічні та обсіменені бур’яни;

деякі рослини: помідорне та картопляне бадилля, наперстянку, рицину, ракітник, конвалію;

насіння та кісточки фруктів;

відходи після використання отрут, гербіцидів та пестицидів;

товсті шматки деревини та великі деревні відходи;

крейдований глянсовий папір;

синтетичні тканини та пластмасу, скло;

великі кістки, сало, жир та інші важко гниючі органічні залишки.

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