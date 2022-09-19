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Що не можна класти до компосту: ви могли цього не знати

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публікації
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Автор
Компост – підживлення для рослин Новина оновлена 19 вересня 2022, 13:22
Компост – підживлення для рослин

Щоб зробити правильний компост, важливо не накидати в нього чогось зайвого: поради дачникам.

Компост для городників – це зручна можливість одним пострілом вбити двох зайців. З одного боку – якісне та безкоштовне добриво для рослин у вигляді перегною. З іншого – безпроблемне позбавлення побутового сміття.

Однак не поспішайте кидати до компостної ями все поспіль. Підживлення повинне складатися із натуральних інгредієнтів. І є цілий список продуктів та предметів, які не можна додавати до компосту, навіть незважаючи на те, що це органіка – одні можуть спровокувати зараження різними інфекціями, інші просто не згниють і затримають дозрівання компосту.

Що не можна додавати у компостну яму

  • овочі та фрукти після термічної обробки;
  • шкірку від цитрусових;
  • хворі рослини;
  • багаторічні та обсіменені бур’яни;
  • деякі рослини: помідорне та картопляне бадилля, наперстянку, рицину, ракітник, конвалію;
  • насіння та кісточки фруктів;
  • відходи після використання отрут, гербіцидів та пестицидів;
  • товсті шматки деревини та великі деревні відходи;
  • крейдований глянсовий папір;
  • синтетичні тканини та пластмасу, скло;
  • великі кістки, сало, жир та інші важко гниючі органічні залишки.

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#Добрива #Город #Компост