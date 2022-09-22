Простий лайфхак, який утеплить ваш будинок взимку: потрібна лише 1 дешева річ

Цей енергозберігаючий лайфхак заощадить ваші кошти та утримає тепло в кімнатах

Майбутня зима може виявитися для українців важчою, ніж у попередні роки. Очікується, що температура в приміщенні в опалювальний сезон буде нижчою за норму. Тому вже зараз багато хто замислюється над тим, як можна своїми руками утеплити власне житло.

Простим лайфхаком, який допоможе довше зберігати тепло в будинку чи квартирі взимку, поділилося видання Express. Для нього вам буде потрібна досить бюджетна за ціною річ, враховуючи, що вона довго прослужить. Йдеться про фольгу для утеплення або тепловідбивний екран.

Щоб максимізувати тепло, що походить від радіатора, рекомендується встановити за ним фольгу. Найбільш зручно застосовувати самоклейну радіаторну плівку. Такий простий трюк допоможе зберегти більш високу температуру в будинку, відбиваючи тепло назад у кімнату, і воно не "втікатиме" через стіни.

Важливо, що фольга для утеплення — це не дуже дорога річ, та й на доставку витрачатися не доведеться, оскільки її легко принести до будинку своїми силами. Це значно дешевше, ніж якщо би ви витрачалися на встановлення нового котла або купували обігрівач. Вже після першого місяця з таким трюком ви помітите, що комунальні платіжки трохи скоротилися, особливо це стосується тих, у кого автономна система опалення.

Простий спосіб утеплити будинок

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