Як не мерзнути на вулиці: ТОП-5 простих правил врятують вас від холоду

Прогулянка буде на радість, а про мороз і вітер ви навіть не згадаєте.

З настанням холодів та поступовим зниженням температури за вікном все менше хочеться виходити на вулицю. Пориви вітру, сніг та мороз здатні зіпсувати настрій тим, хто зовсім не любить мерзнути.

Щоб не задубіти з перших хвилин прогулянки, прислухайтеся до простих лайфхаків, якими поділиться з вами "Телеграф". І тоді ваші походи на вулицю не завдадуть вам клопоту та неприємностей.

Як не замерзнути на вулиці

Якщо ви надовго йдете на відкрите повітря, краще не надягайте металеві прикраси. На морозі сережки та браслети навряд чи порадують своєю красою, а ось через швидке охолодження холодитимуть вашу шкіру. А обручки взагалі ускладнюють кровообіг у пальцях. Перед прогулянкою відмовтеся від куріння та спиртних напоїв. Це лише здається, що алкоголь зігріває. Насправді, він відключає відчуття холоду, а куріння провокує порушення циркуляції крові. Внаслідок цього великий ризик отримати обмороження. У холодну пору року ваша їжа має ставати бцльш калорійною. Особливо перед виходом надвір. Відчуття ситості у шлунку дозволить вам довше не замерзнути. А ось гарячий чай чи каву краще відкласти до повернення додому. Не поспішайте з тепла виходити на мороз. По можливості затримайтеся на певний час у тамбурі чи у під’їзді. Ця перехідна зона допоможе організму краще адаптуватись до холоду. Одягніть тут шапку та рукавички. Не вдягайте тісний одяг та взуття. Краще, якщо черевики та куртка будуть трохи більшими за розміром. Так у вас з’явиться можливість вдягти під низ пару шкарпеток або термобілизну. Зайвий шар одягу створить додатковий прошарок повітря, і ви не замерзнете.

Раніше "Телеграф" розповідав, як може зіпсуватися батарея телефону через холод. Але найпростіші правила врятують ваш гаджет. А ще аналізував, що краще: конвектор чи масляний обігрівач.