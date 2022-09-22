Як не замерзнути взимку у квартирі без опалення: п'ять речей, якими варто запастися
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Всього п'ять простих речей допоможуть не замерзнути взимку
Попри запевнення з боку влади, що Україна зможе пройти майбутній опалювальний сезон без проблем, на тлі війни паніка серед українців все ж присутня. Багато хто переймається, що зима може бути складною, а тому не гребують купити зайвий обігрівач, чи тепліший одяг на зиму.
Тим часом експерти з виживання сформували топ речей, про які треба подбати вже зараз, щоб нормально пережити холод чи інші кризові ситуації, передає "Телеграф".
Мінімальний набір речей на зиму, які можуть врятувати життя
- Спальний мішок — на випадок холодів радять брати такі, які витримують температурний режим до -12 градусів. Іншими словами — зимові спальники, у які можна залізти і зігрітися, якщо у квартирі тривалий час буде відсутнє опалення. Цінова політика на цю річ різна — обирайте такий, який більше підходить вам, але не забувайте про якість.
- Намет — експерти з виживання кажуть, що встановивши намет посеред кімнати і накривши його пледом, можна створити тепле місце у холодній квартирі.
- Інверторний обігрівач — корисна річ, якщо опалення у багатоповерхівці централізоване і його раптово не стало. Але для приладу треба електроживлення.
- Запас м'ясних консервів — на 3 зимові місяці радять брати 30 кілограмів на людину. З розрахунку, що щоденно ви споживатимете 300 грамів.
- Запас води — в ідеалі зробити запас на 100 літрів, щоб вистачило на зимовий період.
Раніше "Телеграф" повідомляв, п'ять простих правил, як не замерзнути взимку під час прогулянки на вулиці.