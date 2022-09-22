Як не замерзнути взимку у квартирі без опалення: п'ять речей, якими варто запастися

Всього п'ять простих речей допоможуть не замерзнути взимку

Попри запевнення з боку влади, що Україна зможе пройти майбутній опалювальний сезон без проблем, на тлі війни паніка серед українців все ж присутня. Багато хто переймається, що зима може бути складною, а тому не гребують купити зайвий обігрівач, чи тепліший одяг на зиму.

Тим часом експерти з виживання сформували топ речей, про які треба подбати вже зараз, щоб нормально пережити холод чи інші кризові ситуації, передає "Телеграф".

Мінімальний набір речей на зиму, які можуть врятувати життя

Спальний мішок — на випадок холодів радять брати такі, які витримують температурний режим до -12 градусів. Іншими словами — зимові спальники, у які можна залізти і зігрітися, якщо у квартирі тривалий час буде відсутнє опалення. Цінова політика на цю річ різна — обирайте такий, який більше підходить вам, але не забувайте про якість. Намет — експерти з виживання кажуть, що встановивши намет посеред кімнати і накривши його пледом, можна створити тепле місце у холодній квартирі. Інверторний обігрівач — корисна річ, якщо опалення у багатоповерхівці централізоване і його раптово не стало. Але для приладу треба електроживлення. Запас м'ясних консервів — на 3 зимові місяці радять брати 30 кілограмів на людину. З розрахунку, що щоденно ви споживатимете 300 грамів. Запас води — в ідеалі зробити запас на 100 літрів, щоб вистачило на зимовий період.

Раніше "Телеграф" повідомляв, п'ять простих правил, як не замерзнути взимку під час прогулянки на вулиці.