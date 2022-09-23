Як зберегти тепло в будинку на довше і при цьому заощадити: найбезпечніші способи

Ці способи не тільки заощадять вам гроші у довгостроковій перспективі, але й допоможуть не замерзнути цієї зими.

Оскільки цей опалювальний сезон для українців буде одним із найпростіших, потрібно до нього максимально підготуватися, і насамперед утеплити свій будинок, щоб тепло у ньому утримувалося якнайдовше. Ну і як невеликий плюс це може допомогти трохи заощадити на опаленні. Що можна зробити?

Найпростішими способами, як зберегти тепло в будинку на довше без використання опалення, поділилося видання Express. Можливо вам доведеться на них трохи витратитися, проте підсумковий результат того вартий.

Як утеплити квартиру на зиму

Блокуйте протяги – це один із найшвидших і найдешевших способів зберегти тепло у вашому будинку. Такий спосіб запобігатиме проникненню холодного повітря у ваш будинок і обмежить кількість теплого повітря, яке може вийти з-під дверей та навколо вікон. Для цього можна використовувати смуги для захисту від протягів навколо вікон та дверей, а також гнучкий наповнювач на основі силікону для заповнення щілин.

Додайте м’які меблі — це і перетворить вигляд кімнати, додасть затишку та тепла, а також збереже в будинку тепло. Сюди можна віднести також різні килими, покривала і додаткові подушки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка єдина річ може допомогти вам уникнути зайвих тепловтрат у будинку чи квартирі. Такий спосіб утримання комфортної температури в приміщенні дуже дієвий і недорогий.

Також ми писали про нюанси утеплення вхідних дверей, які є одним із головних "пропускників" для холоду.