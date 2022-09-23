Як правильно заклеїти вікна у квартирі до приходу холодів: прості та економні поради

Прості поради допоможуть зберегти тепло у квартирі та заощадити витрати на комунальні послуги

Перед опалювальним сезоном, який в Україні на тлі війни може видатися не надто простим, люди поспішають утеплити власне житло. Давно відомо, що перший крок — це вікна, які випускають з приміщення найбільше тепла. Особливо, якщо в помешканні вони ще дерев'яні й замінити їх на сучасні склопакети немає можливості.

"Телеграф" підготував поради, як економно та без особливих зусиль підготувати вікна до холодів.

Як швидко утеплити вікна у квартирі

Перш за все, перевірте наявність щілин у віконних рамах та на місцях стиків з підвіконням. Зверніть увагу, чи є порожнечі під підвіконнями. Якщо виявили їх, то заздалегідь зніміть підвіконня і заповніть порожні простори утеплювачем. Після цього приступайте до заклеювання щілин у вікнах — найкраще для цього підійде силіконовий герметик (його ціна коливається у межах 100-180 гривень за банку). Цей засіб чудово заклеює щілини і не випускає тепло. Зауважте, що цей засіб наноситься виключно на суху поверхню, тому попередньо підготуйте вікна до цього. Щілини між віконними рамами краще утеплювати прогумованим ущільнювачем — він добре зберігає тепло. Значно краще ніж вата чи папір, який часто використовують господині для таких випадків. Крім цього, зберегти тепло у квартирі можна, якщо у період холодів вдень пускати сонячне світло у помешкання — воно дає 3% тепла у квартирі, а на ніч навпаки — закривати штори і опускати жалюзі, щоб знищити втрату тепла через скло.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно утеплити балкон та які матеріали при цьому краще використовувати. А також ми писали, чим можна утеплити стіни будинку, щоб не замерзнути взимку.