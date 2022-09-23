Скоро Україну накриє потужна магнітна буря: точна дата

Пік припаде на початок жовтня і триватиме кілька днів

Україні переживає пік геомагнітної активності сонця, який триватиме аж до 25 вересня, однак невдовзі магнітні бурі повернуться в нашу країну знову. Найсильніша з них очікується вже на початку жовтня, хоча дискомфорт метеозалежні люди будуть відчувати вже наприкінці вересня.

Про це повідомили у Центрі прогнозування космічної погоди, зазначивши, що сплески досягнуть 5-6 рівня, тобто магнітні коливання на Сонці дійдуть до середнього рівня.

Згідно з прогнозом, геомагнітний струс протримається кілька днів, зокрема:

30 вересня — рівень 5;

1 жовтня — рівень 6;

2 жовтня — рівень 5;

3 жовтня — рівень 5.

Втихомиряться магнітні коливання вже з 4 жовтня.

Варто зазначити, що буря 6-го рівня вважається середньою, вона може спричинити погіршення стану у людей, які страждають від метеозалежності, а також у літніх осіб з хронічними захворюваннями. Крім того, бурі такого рівня можуть спровокувати збої у роботі енергосистем.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як вберегти здоров'я у період магнітних бур. Також ми писали, що найближчим часом в Україні прогнозують ще й заморозки на ґрунті при чому у більшості областей.