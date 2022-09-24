Все, що може знадобитися зимою: чим потрібно запастися вже зараз

Щоб не було проблем узимку, потрібно до неї ретельно підготуватися.

Всі ми розуміємо, що через війну можна очікувати будь-чого, а оскільки вже повідомляють, що температурний мінімум у квартирах українців може бути знижений, то не зайвим буде ґрунтовно підготуватися до настання холодів. І мова тут не лише про утеплення квартири, а й про запаси продуктів та ліків.

Чим варто запастися перед настанням зими, розповідає видання "Так просто!". Зазначається, що правильна підготовка зимових запасів допоможе не лише пережити холодну пору, а й трохи знизить рівень тривоги, адже ви знатимете, що до холодів ви готові.

Чим потрібно запастись до зими

Харчові продукти

Скуповувати все поспіль не потрібно, проте є товари, купивши які заздалегідь не завадить. Наприклад, можна зробити запаси борошна, цукру, солі та соняшникової олії, адже це продукти, які постійно використовуються на кухні і вони явно зайвими не будуть.

Також у цей же список можна додати крупи та трохи консервів: м’яса, риби та овочів. Однак також не варто веслувати все підряд, вибирайте тільки ті продукти, які вам подобаються і будуть з’їдені. Чи не завадять запаси сухих продуктів, які можна довго зберігати. Наприклад, чай, кава, сухарі, хлібці, цукерки чи сухофрукти. Подібні речі – за бажанням.

Ліки

Домашня аптечка – це питання індивідуальне. Однак тут важливо пам’ятати, що ліки мають обмежений термін зберігання, тому нести додому цілу аптеку не потрібно. Рекомендовано докупити знеболювальні препарати, засоби від проблем із травленням, серцеві ліки, засоби від застуди. Не зайвим буде купити стерильний бинт, рукавички, йод, спирт, перекис та пластир – це речі, які завжди потрібні. Пам’ятаєте – без фанатизму.

Утеплення

Мабуть, найважливіший пункт. Обов’язково перевірте вікна на наявність щілин і поміняйте ущільнювачі, якщо потрібно. Те саме з дверима. Не зайвим буде придбати обігрівач, особливо якщо ви мешкаєте в будинку з центральним опаленням.

Також перевірте свій гардероб, і поповніть його теплими піжамами, термобілизною, вовняними шкарпетками та светрами. Не завадить і пара теплих ковдр чи пледів.

"Телеграф" вже розповідав, що робити, щоб утеплити вікна своїми руками та знизити тепловтрати через скло. Також утеплити можна і вхідні двері, незалежно від матеріалу з якого вони виготовлені.