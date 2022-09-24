Коли відзначається Воздвиження Хреста Господнього у 2022 році: точна дата і що суворо заборонено робити цього дня

Дата свята фіксована і не змінюється рік у рік.

Згідно з церковним календарем на вересень-2022 наприкінці місяця, православна церква відзначатиме одне з найважливіших свят — Воздвиження Чесного і Життєдайного Хреста Господнього, яке є великим дванадесятим святом.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав усі подробиці про це свято: коли і як воно відзначається, а також які існують традиції та заборони цього дня.

Воздвиження Хреста Господнього 2022: дата та значення свята

Щороку свято Воздвиження Хреста Господнього відзначається в ту саму дату, яка не залежить від святкування Великодня, як багато з великих свят. Дата святкування Воздвиження Хреста Господнього – 27 вересня.

Це свято було встановлено на згадку про дві важливі події: здобуття Хреста Господнього в 326 році в Єрусалимі, біля гори Голгофи, де був розіп’ятий Спаситель, і повернення Животворчого Хреста з Персії, де він був у полоні.

Воздвиження Хреста Господнього: традиції

У день Хрестовоздвиження належить відвідати церкву і прочитати молитву. Крім цього віряни дотримуються суворого одноденного посту на згадку про хресні страждання Спасителя. Вважалося, що "хто на Воздвиженні постує, тому сім гріхів попрощається". Також відвідування храму цього дня потрібно окропити своє житло святою водою.

Варто зазначити, що з дня Воздвиження розпочинався період дівочих посиденьок – капустянські вечори, які тривали два тижні. На такі вечори незаміжні дівчата одягали свої найкращі вбрання, накривали столи і бенкетували з хлопцями, які в цей час обирали собі наречених із присутніх красунь.

Що категорично не можна робити на Воздвиження Хреста Господнього 2022

Не можна їсти м’ясо, рибу, яйця та молочні продукти.

Не можна поганословити.

Заборонено займатися будь-якою важкою працею.

Забороняється сваритися та лаятися.

Не можна розпочинати нові справи та проєкти.

Не варто давати гроші в борг.

Не можна заходити до лісу, оскільки там сильно активізується будь-яка погань.

Раніше "Телеграф" писав про державні свята та вихідні у вересні 2022 року.