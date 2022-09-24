Зимові лайфхаки для автомобілістів, що спростять життя

Мороз і сніг вашій машині не страшні, якщо знати невеликі хитрощі.

Готуйте сани влітку чи, у крайньому разі, восени. Якщо заздалегідь підготуватися до холодів та морозів, то вони пройдуть набагато легше. Це правило стосується і автомобілістів.

Що робити, якщо замерз замок і заледеніло скло? Є дуже прості лайфхаки, які допоможуть вирішити ці проблеми.

Зимові лайфхаки для автомобілістів

Якщо взимку ви припаркуєте своє авто капотом у бік сходу, то вранці вам не доведеться поратися із замерзлим лобовим склом.

Шар льоду на лобовому склі можна легко зіскребти за допомогою старого CD-диска, тому не викидайте цей раритет.

Якщо не вдається відкрити замерзлий замок у дверцятах машини, просто нагрійте ключ запальничкою.

До речі, відігріти замок можна навіть власним диханням — складно, але реально. Щоб прискорити процес, дихайте на замок через трубочку – вона спрямує потік теплого повітря, куди потрібно.

Раніше "Телеграф" розповідав, як може зіпсуватися батарея телефону через холод. Але найпростіші правила врятують ваш гаджет. А ще аналізував, що краще: конвектор чи масляний обігрівач.