І ніякі холоди не страшні: речі на зиму, які мають обов’язково бути у кожному будинку

Ви повинні бути готові до опалювального сезону завчасно.

Опалювальний сезон цієї зими буде одним із найнепростіших для України, тому до нього потрібно ретельно та обдумано підготуватися. Щобільше, бажано продумати все до найдрібніших подробиць, оскільки і зима очікується суворою.

Як повідомляє портал "Так просто", потрібно продумати зі своїми рідними план, як краще утеплювати своє житло на зиму. Можливо простіше буде виїхати на дачу, або навпаки забрати від туди бабусь і дідусів, ну або закупитися речами, які допоможуть зігрітися навіть у люті морози.

Речі, які допоможуть зігрітися взимку

По-перше, в будинку має бути резервне джерело опалення. Це може бути обігрівач або пекти буржуйка, але це не дуже безпечний спосіб опалення.

По-друге, непоганим рішенням буде придбання дизельного або бензинового генератора.

Також варто закупитись сірниками, свічками, ліхтарями та батарейками. Не зайвим буде й павербанк.

Не завадить придбати електрочайник та електроплита. Якщо не буде газу, ці речі стануть у пригоді.

Запасіться теплим домашнім одягом та ковдрами. Краще вибирати пухові ковдри та речі з натуральних матеріалів (вовна, бавовна), оскільки синтетика слабо зберігає тепло.

Термобілизна, теплі шарфи та термоси також допоможуть зігрітися. Нагоді може і спальний мішок з кариматом.

Також варто купити гарний пуховик та тепле зимове взуття заздалегідь.

Зробіть запаси води в суліях, круп, консервації та консервів. Вибирайте лише ті продукти, які довго можуть зберігатись без холодильника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка єдина річ може допомогти вам уникнути зайвих тепловтрат у будинку чи квартирі. Такий спосіб утримання комфортної температури в приміщенні дуже дієвий і недорогий.

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