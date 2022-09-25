Що потрібно зробити, щоб із вікон не дуло: прості лайфхаки з утеплення будинку

Вікна — головне джерело протягів у холодну пору року

До початку опалювального сезону краще підготуватиметься заздалегідь. Тим більше, що ця зима буде складною для багатьох українців, а температура у житлах буде нижчою, ніж у попередні роки. Один із способів утеплити будинок чи квартиру – перевірити вікна. Тому що саме протяги сприяють витоку тепла з житла.

Як пише видання Express, на вікна припадає колосальні 25% втрати тепла в будинку, а це означає, що їх потрібно добре утеплити до морозів. Зробити це допоможуть прості лайфхаки, для яких потрібні дешеві засоби та небагато зусиль.

Так, є три способи утеплити вікна взимку:

Щільні штори. Звучить просто, але без них у кімнаті буде набагато холодніше. Якщо задерти штори увечері, то втрата тепла знижується на 17%. Ізострічка. Ви можете використовувати ізоляційну стрічку, щоб прикріпити штори до стіни. Так можна запобігти потраплянню холодного повітря з вікон через штори. Ще за допомогою ізострічки можна зміцнити повітронепроникність вікна, до того ж вона легко клеїться до рами. Розпилювана піна. Вона працює як повітряний герметик, а також як ізолятор.

Раніше "Телеграф" розповідав, що перед увімкненням опалення потрібно звернути увагу на радіатори в будинку. Пил на конвекторі може затримувати тепло, тому в будинку буде холодніше. Є кілька підручних засобів, які допоможуть домогтися чистоти навіть у важкодоступних місцях батареї.