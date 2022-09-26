Як прати пуховик і чи можна це робити у пральній машині

Майте на увазі, що деякі речі не можна відправляти у пральну машинку.

Пуховик добре виглядає, чудово гріє, гарно носиться. Він легкий, практичний та зручний. Але, як і будь-яка інша річ, пухова куртка чи пальто потребує періодичного чищення.

"Телеграф" розповість вам про головні принципи приведення до ладу пуховика в домашніх умовах за допомогою пральної машини, щоб ваша річ не стала непридатною, а довго служила і добре гріла.

Як прати пуховик у машинці: основні правила

Перед тим як прати пуховик, уважно вивчіть етикетку виробу, тому що не весь одяг можна прати у машинці.

Не використовуйте речовини, що перекреслені в етикетці, – вони можуть зіпсувати річ.

Підійдуть делікатні рідкі миючі засоби, призначені для прання пуховиків.

Перед пранням одягу, перевірте кишені, зніміть пояс і капюшон, застебніть усі блискавки, гудзики та кнопки, зніміть хутро та виверніть пуховик навиворіт.

Добре попередньо обробити милом та м’якою щіткою забруднені місця: комір, кишені, манжети.

Для прання вибирайте делікатний режим з температурою не вище 30°С.

Вибирайте мінімальну швидкість віджиму пуховика, не більше 600 оборотів.

Щоб краще прополоскати мильну воду, поставте режим додаткового ополіскування.

Разом із пуховиком покладіть у барабан пральної машини 3-5 тенісних м’ячиків — так пух не зіб’ється у грудки.

Випраний пуховик розправте, розкладіть на горизонтальній поверхні в теплому приміщенні, далеко від батареї і періодично струшуйте, щоб розправити пух.

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