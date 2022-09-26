Готуємося до холодів: як зробити так, щоб батареї віддавали більше тепла

Прості маніпуляції з батареями зроблять вашу квартиру значно теплішою

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться за кілька тижнів, однак вже зараз громадяни почали підготовку до нього, побоюючись форс-мажорних обставин на тлі війни. Крім утеплення стін помешкання та різних маніпуляцій з балконами, можна також підвищити ефективність батарей.

"Телеграф" зібрав найпростіші поради, які допоможуть зробити квартиру теплішою, не витративши при цьому всі кошти на комунальні послуги.

Як підвищити ефективність батарей

В опалювальний сезон батареї мають формувати у квартирі до 90% тепла, однак трапляються випадки, коли тепла від радіаторів опалення бракує і квардатні метри погано обігріваються. У таких випадках є кілька простих правил, які дадуть змогу все виправити:

Якщо ви на етапі обрання батарей у помешкання, то зупиніться на темному їх кольорі, а не на білому. Вся річ у тому, що темні батареї віддають на 8-10% більше тепла.

Ще одне важливе правило при встановленні радіаторів — щоб декоративні заслінки та щитки, які закривають його, не впиралися у підлогу. Чим більше отворів у таких щитках — тим тепліше буде у квартирі.

На 10% більше тепловіддачі буде від батарей, які мають гладку поверхню.

Якщо батареї змінювати не плануєте, то підвищити їх ефективність можна досить просто — звільнити простір навколо нагрівальних приладів. Достатньо прибрати зайві меблі, прослідкувати, щоб штори не закривали радіаторів, протерти батареї від пилу.

Також можна самостійно встановити позаду батареї тепловідбивний екран — можна придбати його у магазині, а можна самостійно виготовити зі звичайної фольги срібного кольору та фанери. Це підвищить тепловіддачу батарей на 20%, адже тепер вони не обігріватимуть стіни, а працюватимуть тільки на обігрів кімнати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яка єдина річ може допомогти вам уникнути зайвих тепловтрат у будинку чи квартирі. Такий спосіб утримання комфортної температури в приміщенні дуже дієвий і недорогий.