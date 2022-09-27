Гріти тіло тілом: які секрети ескімосів можуть допомогти пережити зиму

Тисячі років еволюції призвели до того, що люди виживали у суворому кліматі та були досить здорові. Частину традицій вони зберегли

Попри те, що синоптики не обіцяють лютих морозів у зиму 2022-23 років, випробування холодом українці можуть все ж таки пройти, якщо будуть проблеми з електрикою та опаленням. Справжніми фахівцями виживання в холоді можна назвати ескімосів.

Північний народ придумав безліч способів перемогти морози в -50 за Цельсієм. Частину їхніх багатовікових традицій можна застосувати і в побуті.

Дієта для тепла

Ескімоси живуть у Гренландії, на півночі Канади, на Алясці. Вирощувати овочі у місцях їхнього проживання неможливо. Щоб підтримати тепло в тілі і робити його здоровим, жителі суворої кліматичної зони вживають багато білка — м’ясо і кров моржів, китів, тюленів, білого ведмедя. Їдять вони птахів та їхні яйця, а також багато риби. У ній є багато омега-3 жирних кислот, які корисні здоров’ю. Не варто думати, що у них тільки білкова дієта – у меню є і морські водорості, трава, коріння та ягоди.

Натуральна мода

Теплий одяг зі шкіри з хутром або вовни гріє також добре людей, як і тварин, які були її власниками раніше. Корінні жителі Півночі не зловживали полюванням, але старанно використовували кожен вид шкур. Носити теплий та натуральний одяг із вовни можна і в сучасному світі. Оскільки в наших широтах холоди менш яскраво виражені, можна використовувати шерсть, зістрижену з тварин.

Немає снігу

Якщо хочеться пити, сніг їсти не варто – він знижує температуру тіла. Його потрібно покласти в мішок, вважали інаупіаки, і мішок повісить під одяг. Так він розтане і можна пити.

Зігрівати тіло тілом

Атабаски та ескімоси особливим чином запобігають обмороженню. Якщо обличчя починає обмерзати, вони притискають до обличчя руку з теплої рукавиці. Зігрівати диханням, піднісши рукавиці до обличчя не рекомендують, адже шкіру це зігріє, але залишить вологий шар на тілі, що може спричинити обмороження. Серед ескімосів є традиція — гріти ноги, притиснувши до живота іншу людину. Не найприємніший спосіб для партнера.

Будинки зі снігу

Іглу відомі майже всім — будинок зі снігу, який не тане від тепла всередині і може протистояти вітру. Крім традиційного круглого іглу є й будинки збудовані у більш звичній прямокутній формі. Особливістю будівництва є те, що сніг є хорошим ізолятором через те, що до 95% снігу насправді складається з повітря, укладеного в крихітні кристали. Вихід розташовується внизу та найчастіше через буферну зону, що затримує тепло всередині.

Зазначимо, що сніг як ізолятор відомий не лише народам Півночі. У Канаді вважають, якщо дах будинку без снігу він швидше остигає. Також свої способи зігрітися є і у Фінляндії.