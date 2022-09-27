Ви забудете, що таке пил: простий, але вкрай ефективний засіб для прибирання

Як бонусом, із цим засобом йде приємний запах у будинку.

Пил у будинку – це один із найгірших моментів у прибиранні напевно для кожної господині. Начебто ти її вже витер, і через все вона знову лежить, ніби прибирання зовсім не було. Щобільше, пити це ворог для алергіків, адже вона не дає їм вільно дихати. Раніше ми вже розповідали про засіб, який допоможе позбавитися пилу на цілий тиждень, а тепер хочеш поділитися ще одним лайфхаком, як посилити ефективність збирання проти пилу.

Рецептом такого "мийного" засобу поділилося видання Ukr.Media. Зазначається, що така хитрість полегшить вам прибирання, і прибере пити навіть із поверхонь, з яких досить важко і проблематично витерти її.

Як позбутися пилу

Для того, щоб приготувати засіб від пилу, вам знадобиться:

вода — 1л;

сіль — 1 ч.л;

оцет — 5 год, л;

кондиціонер для білизни – 1 ст.

До 1 л теплої води додайте 1 ст.л. кондиціонера для білизни, бажано неконцентрованої, тобто рідкої за консистенцією, 1 ч. л. солі та 5 ч. л. 6% оцту, і добре перемішайте. Після отриманого розчину нанесіть на потрібні поверхні. Оскільки засіб діятиме як антистатик, то він відштовхуватиме пил від меблів, і по-друге, пил стане менш "летючим", що допоможе її краще прибирати.

Для зручності розчин можна перелити в місткість із пульверизатором. Також в прибиранні вам чудово допоможе серветка з мікрофібри.

Раніше "Телеграф" повідомляв, який підручний засіб допоможе повернути м’якість та пухнастість рушникам і навіщо французькі господині додають у пральну машину сіль.