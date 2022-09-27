Як перевести вікна в "зимовий режим": помилка, яку робить багато хто

Обов’язково проведіть ретельну ревізію вікон перед холодним сезоном, щоб узимку насолоджуватися теплом.

Погода за вікном вже далеко не тепла та сонячна, і осінь буквально з перших днів готує нас до майбутніх холодів. Тому не варто упускати таких "підказок" від природи, і настав час починати готуватися до зими, адже опалювальний сезон цього року буде одним із найнепростіших для України.

Є багато способів, як підвищити теплоізоляцію приміщення, і один із найважливіших і головних "компонентів" є вікна. Якщо нічого не зробити, то через них можна втрачати до 20% тепла, повідомляє портал "Так просто". Тому не зайвим буде перевести вікна у "зимовий режим". Що це таке і як його правильно встановити читайте далі.

Зимовий режим вікон та як його встановити

Це найпоширеніший спосіб, про який, напевно, чули всі. Однак не багато хто знає, що ніяких літніх та зимових режимів вікон не існує, а те, що цим називають, це не що більше, як регулювання щільності закривання вікон, яку можна робити за потребою. Очевидно, "літній" і "зимовий" режим придумали для того, щоб простіше було позначати щільність.

У чому різниця між цими "режимами" ? Вся суть у щільності закривання та стикування швів пластикових вікон. Влітку — можна зробити їх вільнішим, щоб трохи пропускати повітря, а ось взимку — навпаки, краще все "підтягнути". Як це правильно робити?

Все, що вам знадобиться – це шестигранний ключ. Уважно огляньте вікно і знайдіть всі ексцентрики — це невеликі деталі в рамі вікна, якими можна регулювати щільність закривання вікон. Щоб вікна прилягали щільніше, їх потрібно закрутити. Дуже важливо знайти всі ці деталі. Їх може бути від 4 до 8 штук.

На ексцентриці є засічки, і вам потрібно буде повернути його так, щоб засічка була направлена у бік вулиці. У такому положенні вікно щільніше притискатиметься до швів, а повітря проходитиме менше.

Не забудьте також підготувати свої обігрівачі та радіатори до зими, а також обов’язково запасіться додатковими засобами обігріву. Зима може бути холодною, краще підготуватися до неї наперед.