Як розправити збитий пух у куртці: буде ніжним, як хмаринка

Існує кілька простих лайфхаків, які повернуть пуховику первісний вигляд.

Випрали куртку чи пальто, а весь пух збився у грудки? Такий одяг не грітиме, тому що саме пух забезпечує теплий повітряний прошарок. Але ситуацію можна виправити.

"Телеграф" пропонує вам не одне, а цілих чотири рішення проблеми пуху, що збився. Як розправити пуховик після прання, дізнайтесь у нашій статті.

Як розпушити пуховик: лайфхаки

Розправити пух можна на етапі сушіння вологого пуховика. Потрібно руками скрупульозно пройтися всіх клітинках і грудочках, розтріпати і збити їх пальцями.

Сухий пуховик можна збити. Для цієї мети підійде вибивалка для килимів, бадмінтонна ракетка або пластмасова вішалка. Розкладіть пуховик на твердій поверхні та акуратно постукайте по ділянках, де звалявся пух.

Якщо у вас є пилосос із функцією видування, виверніть пуховик і помістіть у щільний мішок. Спочатку увімкніть пилосос і видаліть все повітря, створивши вакуум. Потім переключіть його в інший режим і наповніть мішок повітрям. Повторіть кілька разів, поки грудки пуху не розійдуться.

Якщо пух збився дуже сильно, доведеться його знову повернути у пральну машину, бажано разом із трьома тенісними м’ячиками. Але цього разу увімкніть не прання, а сушіння з низькою температурою. Якщо немає режиму сушіння, виберіть віджим менше 800 обертів. В результаті пух розіб’ється.

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