Як розправити збитий пух у куртці: буде ніжним, як хмаринка
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Існує кілька простих лайфхаків, які повернуть пуховику первісний вигляд.
Випрали куртку чи пальто, а весь пух збився у грудки? Такий одяг не грітиме, тому що саме пух забезпечує теплий повітряний прошарок. Але ситуацію можна виправити.
"Телеграф" пропонує вам не одне, а цілих чотири рішення проблеми пуху, що збився. Як розправити пуховик після прання, дізнайтесь у нашій статті.
Як розпушити пуховик: лайфхаки
- Розправити пух можна на етапі сушіння вологого пуховика. Потрібно руками скрупульозно пройтися всіх клітинках і грудочках, розтріпати і збити їх пальцями.
- Сухий пуховик можна збити. Для цієї мети підійде вибивалка для килимів, бадмінтонна ракетка або пластмасова вішалка. Розкладіть пуховик на твердій поверхні та акуратно постукайте по ділянках, де звалявся пух.
- Якщо у вас є пилосос із функцією видування, виверніть пуховик і помістіть у щільний мішок. Спочатку увімкніть пилосос і видаліть все повітря, створивши вакуум. Потім переключіть його в інший режим і наповніть мішок повітрям. Повторіть кілька разів, поки грудки пуху не розійдуться.
- Якщо пух збився дуже сильно, доведеться його знову повернути у пральну машину, бажано разом із трьома тенісними м’ячиками. Але цього разу увімкніть не прання, а сушіння з низькою температурою. Якщо немає режиму сушіння, виберіть віджим менше 800 обертів. В результаті пух розіб’ється.
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