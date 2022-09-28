Хижі, веселі та трошки дурні: найкращі відео з котиками за тиждень

Заряд позитиву на весь день забезпечено

Осінь, війна, Ретроградний Меркурій, — все це досить погано впливає на настрій, проте є гарантований спосіб виправити це.

Для цього "Телеграф" зібрав добірку найкращих останніх відео з котиками із трендів TikTok.

Насамперед, чи ви знали, що насправді найкращий друг людини, — це зовсім не собака? Подивіться на цього котика, який не може кинути господаря у складній ситуації та намагається прорватися до нього навіть у туалет:

Ще один відомий факт, що коти люблять гарно відпочити.

Але хто добре відпочиває, той і дуже добре тигидикає!

Хороший відпочинок — запорука здоров’я, правильної дієти та сил для підкорення нових вершин:

Проте не всі звершення пухнастих здатні оцінити їх господарі, — наприклад, старання цього дизайнера, який вирішив залишити свій слід у ремонті:

Або кота-музиканта, який створив нову мелодію своєю найпухнастішою частиною тіла:

Або котика, який просто хотів удосконалити свою миску:

І звичайно ж котика, який хотів врятувати сім’ю від "хижака" на екрані:

Втім, деякі коти отримують по вусах і зовсім незаслужено, — тільки погляньте на ці перелякані очі:

А який тут політ!

Якщо Вам мало цієї добірки і душа прагне ще котиків, — пропонуємо поглянути також на патріотичні меми з котами.