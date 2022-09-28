Чому не варто купувати на зиму синтепонову ковдру: поради, як забезпечити собі теплий сон у холод

Хороша ковдра — це запорука теплого та здорового сну.

На жаль, опалювальний сезон 2022/2023 для багатьох українців буде досить складним, адже температура в житлах буде нижчою, ніж у попередні роки. У зв’язку з цим потрібно заздалегідь підготуватися до майбутньої зими та холодів. І одним із важливих критеріїв "теплоти" у кожному будинку є ковдра.

Кожна людина вибирає ковдри за своїми власними уподобаннями і з тієї цінової категорії, яка їй підходить. Однак "Телеграф" нагадує, що гарна ковдра повинна забезпечувати хорошу теплопровідність і пропускати достатню кількість повітря, щоб у будь-яку погоду вам було під нею комфортно.

Яку ковдру на зиму найкраще вибрати

Вовняна ковдра — такі варіанти найкраще утримують тепло і добре поглинають вологу. Також величезний плюс, що він практично не має запахів, а якщо щось таке і є, то щоб його освіжити досить провітрювання. Такі ковдри можуть прослужити досить довго, проте вони також можуть дратувати чутливу шкіру, тому обов’язково використовуйте підковдри. І не давайте їх молі на поталу.

Ватна ковдра — величезний їхній плюс, що вони є гіпоалергенними, і під ними можна спати навіть улітку. Низька ціна також не може не тішити, але є пара нюансів. Такі ковдри важкі, що не всім подобається, і також воно сильно вбирає різні запахи та вологу, від нього треба часто просушувати. А прати їх потрібно лише вручну.

Пухова ковдра — найдорожчий, але при цьому найкомфортніший варіант. Під такою ковдрою замерзнути навіть у прохолодному приміщенні малоймовірно. Плюс до всього воно дуже легке, з відмінною терморегуляцією та повітрообміном. З мінусів: можлива алергія, ціна, та вимогливий догляд за ковдрою.

Синтепонові ковдри — доступний за ціною варіант, але на цьому плюси закінчуються. Поганий теплообмін, не найкраща циркуляція повітря — і це лише початок. Також такі ковдри майже не вбирають вологу.

"Телеграф" вже розповідав, що робити, щоб утеплити вікна своїми руками та знизити тепловтрати через скло. Також утеплити можна і вхідні двері, незалежно від матеріалу з якого вони виготовлені.