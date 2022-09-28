Готуємося до морозів: як правильно обрати термобілизну та що треба знати про догляд за нею

Правильно підібрана термобілизна — запорука комфорту під час зими

Утеплення гардероба перед холодами — питання дуже важливе. Найважливіше правильно обрати зимову куртку, звернувши увагу на її функціональність, але не зайвим буде наявність у шафі й комплекту термобілизни, яка забезпечує комфорт у будь-якому діапазоні температур.

Щоб використання термобілизни, або ж так званої "функціональної білизни", було більш комфортним, її треба вміти правильно обирати. "Телеграф" зібрав найважливіші поради експертів у цьому питанні.

Як правильно обрати термобілизну?

Перш за все, треба визначитися для яких потреб купується термобілизна. Якщо для занять спортом, то звертайте увагу на те, як тканина відводить вологу та як швидко сохне. Для таких випадків ідеально підійде синтетична термобілизна, але її частіше обирають на літній період.

Для холодів більш доцільним є використання шерстяної термобілизни, яка краще зігріває, але вологу також відводить. Такий варіант є хорошим для спортсменів, які займаються взимку.

Для простого утеплення і за відсутності значних фізичних навантажень комфортною буде термобілизна з вовни.

Звертайте увагу і на щільність тканин (вона вказана на бирках). Так, 100 – 180 г/м² – це тонка термобілизна, переважно для літа. Позначка у 180 – 220 г/м² – середня щільність, для міжсезоння. А от 220 – 300 г/м² – товста й чудово підходить для зими.

Як доглядати за термобілизною?

Цей різновид одягу радять прати після кожного використання і в делікатному режимі. Температура прання має бути не вищою 30 градусів, а засоби для термобілизни мають бути спеціальними відповідно до типу тканини (вовна, синтетика, шерсть).

Суворо заборонено кип'ятити термобілизну, адже так вона втратить всі свої властивості. Те ж саме стосується викручування, прасування, сушіння цього одягу на батареї.

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