Досить викидати гроші на дорогі обігрівачі: геніальний трюк, як обігріти будинок без витрат електроенергії (відео)

Попереджаємо, що з таким обігрівачем потрібно бути гранично обережними.

Зима 2022-2023 для українців буде досить складною, адже через війну, яку розв’язала рф на українських територіях, опалювального сезону може не бути в цілих областях. Щоб не замерзнути в морози, потрібно до них ретельно підготуватися.

Одним із найбільш очевидних варіантів – це придбати обігрівач. Однак і ціни на них зараз "кусаються", та й не всі можуть їх дозволити. Ну а думати про те, який рахунок прийде за електроенергію і не хочеться, але й мерзнути теж. Блогер desertsun02 у себе на ютуб-каналі розповів, як можна зробити саморобний обігрівач із підручних засобів.

Як зробити обігрівач своїми руками

Щоб зробити самому обігрівач, вам знадобиться: 2 глиняні горщики для вазонів, довгий болт із двома гайками та трьома шайбами, кілька цеглин, 2-3 свічки та тарілка. З детальною інструкцією ви можете ознайомитись у відео:

Майте на увазі, що останнє, що вам потрібно, — це пожежа в будинку. Тому обов’язково переконайтеся, що всі матеріали знаходяться на негорючій поверхні. Можна помістити всі частини у велику каструлю.

"Телеграф" вже розповідав, що робити, щоб утеплити вікна своїми руками та знизити тепловтрати через скло. Також утеплити можна і вхідні двері, незалежно від матеріалу з якого вони виготовлені.