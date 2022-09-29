Як перевірити вікна на продування: простий лайфхак утеплить ваш будинок

Через вікна можуть проходити протяги, краще вирішити цю проблему до морозів

Ця зима для українців може виявитися суворішою, оскільки у житлах очікується нижча, ніж у попередні роки, температура. Краще подбати про утеплення свого будинку заздалегідь. До того ж, зробити це можна за допомогою дешевих засобів, у тому числі утеплити вікна та позбутися протягів.

Вікна в квартирі або будинку можуть стати однією з причин, чому ви мерзнете. Кімната не прогріється, якщо там "гуляють" протяги. Як дізнатися, чи дме з вікон? У цьому вам допоможе один простий, але дієвий лайфхак. Все, що для цього знадобиться, звичайна свічка.

Герметизація витоків повітря – важливий крок перед початком опалювального сезону. Щоб отримати максимальну віддачу від системи опалення, переконайтеся, що ваші вікна герметичні та не пропускають повітря. Перевірте наявність витоків повітря за допомогою простого лайфхаку:

Розмістіть свічки у будинку у вітряний день із закритими вікнами. Якщо полум’я ворушиться – значить поблизу є витік повітря.

Якщо це так, обов’язково загерметизуйте всі витоки повітря, насамперед утепливши двері та вікна. Як варіант, просто помістіть пухирчасту плівку між вікном й рамою, щоб не було холодного протягу.

Як писав "Телеграф", закласти щілини у вікнах допоможуть різні матеріали — поролон, папір, тканина, монтажна піна, герметик, віконна замазка і навіть парафін. Утеплити вхідні двері також можна кількома способами. Для дерев’яних і металевих дверей є свої нюанси.