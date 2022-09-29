Гороскоп Таро на жовтень 2022 для всіх знаків: Львів чекає на хаос, а на Скорпіонів, — хепі-енд

Багатьом середина осені принесе випробування

На початку жовтня 2022 року Ретроградний Меркурій нарешті перестане мучити людство, проте це не означає, що життя одразу стане малиною, для деяких продовжаться свої випробування.

Про це можна судити з розкладу Таро, який "Телеграф" склав на жовтень 2022 року для кожного знаку Зодіаку.

На жовтень випали такі карти

Овен — перевернута Трійка мечів

У звичайному положенні ця карта попереджає про швидку велику втрату, але в перевернутому вигляді каже, що удар буде не таким вже й сильним, можливо, станеться щось погане, до чого Ви були готові, або що не так важливо для Вас. У будь-якому випадку Ви переживете це без серйозних наслідків.

Телець — перевернута Дев’ятка кубків

У цьому положенні карта попереджає, що Ви, можливо, не цінуєте свій успіх і досягнення, і марно витрачаєте гроші заради швидкоплинних задоволень. Досягти цілей у жовтні буде складніше звичайного.

Близнюки — Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Вона обіцяє процвітання, особливо тим, хто працює мізками, а не м’язами. Протягом другого місяця осені Ви прийматимете правильні рішення, які допоможуть наблизитися до успіху.

Рак – перевернута Верховна Жриця

У жовтні у Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що тільки погіршить ситуацію. Постарайтеся найближчими тижнями менше виявляти емоції і не робити необдуманих вчинків.

Лев — перевернутий Маг

Це карта непослідовності та безладдя. Вона вказує, що у Ваших думках переважатиме хаос і Ви можете серйозно замислитися над якимось аморальним вчинком, або у Вашому житті з’явиться неприємна особистість, якій не можна довіряти.

Діва — Ієрофант

Ви безперечно досягли успіхів, проте не варто зупинятися на досягнутому і бути надмірно самовпевненим. Не пропускайте повз вуха поради, — вони можуть допомогти знайти правильне рішення з питання, що хвилює Вас.

Терези — перевернута Королева мечів

Вам жовтень може принести неприємні сюрпризи, Ви можете зіткнутися з невіглаством, лицемірством, грубістю та підступністю. Більше того, в найближчі тижні Ви можете залишитися наодинці зі своїми проблемами.

Скорпіон — Трійка кубків

Друга назва цієї карти — Владика достатку, і якщо коротко, то вона обіцяє "щасливий кінець". Якщо Ви хворіли, то почнете одужувати, якщо були проблеми на роботі, то вони почнуть вирішуватися, якщо була сварка з партнером або другом, то настав час миритися.

Стрілець — Трійка жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не бійтеся працювати, оскільки найближчими тижнями Ваша праця окупиться, і все вийде.

Козоріг — Дев’ятка пентаклів

Також ця карта називається Владикою матеріального достатку, і ця назва говорить сама за себе. У жовтні Ви можете отримати винагороду за свою працю, при цьому не бійтеся починати щось нове, адже успіх буде на Вашому боці.

Водолій — перевернуте Колесо удачі

У цьому положенні карта попереджає, що найближчим часом може повторитися щось неприємне, повернутися стара проблема, яка здавалася вирішеною, або пропасти даремно докладені старання, через що все доведеться починати спочатку.

Риби — Король пентаклів

Найближчого місяця Вам дуже везтиме в грошах і справах — не бійтеся працювати і розвиватися, успіх буде на Вашому боці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" називав три знаки Зодіаку, які зраджують частіше за інших.