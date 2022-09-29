Зберегти тепло в квартирі в холод легко: 5 лайфхаків

Перед утепленням квартири варто провести тепловізійне обстеження будівлі

Найближча зима стане найважчою в історії України через повномасштабне вторгнення рф та потенційні удари окупантів по критичній інфраструктурі українських міст під час холодів. Тому варто підготуватися до зими ґрунтовно.

Перше, що потрібно зробити, це оцінити, куди "тікає" тепло з квартири або будинку, повідомляє thepage. Тепловтрати часто непомітні неозброєним оком, тому варто провести повне тепловізійне обстеження.

У стандартному будинку джерелом тепловтрат є вікна, стіни, двері, а також простір загального користування. Крім того, тепло йде через неякісні двері та вікна у під’їздах, через підвал та дах.

Аналіз тепловтрат у будівлі

Крок 1. Замінити вікна та двері у квартирі

Фахівці вважають, що в першу чергу слід замінити вікна та двері у квартирах. Старі дерев’яні вікна слід замінити на металопластикові, до того ж варто вибирати двокамерні. Крім того, бажано, щоб на склі було енергозберігаюче напилення, що дозволить вікну зберігати тепло взимку та прохолоду влітку.

Крок 2. Замінити вікна та двері у під’їзді

Заміна вікон у під’їзді на металопластикові допоможе зберегти тепло. Теж стосується і вхідних дверей, якість яких безпосередньо впливає на температуру в під’їзді. Експерти додають, що до вхідних дверей варто додати тамбур.

Крок 3. Перевірка вентиляції

Вентиляція також впливає на температуру у квартирі. Встановлення рекуперативної системи вентиляції дозволить уникнути тепловтрат. Рекуператори – це конструкції вентиляційного типу, основною ланкою яких є теплообмінник. Головне завдання такого апарату полягає у поверненні теплової енергії, загубленої через систему вентиляції. Таким чином, влітку до приміщення не потрапляє гаряче повітря, а взимку – холодне

Крок 4. Перевірка підвалу та останніх поверхів

Тепле повітря підіймається вгору і йде з квартири, якщо стеля погано утеплена. Схожа ситуація і з підвалом.

Крок 5. Утеплення стін

Стіни є головними джерелами тепловтрат будинку, частка яких сягає 40%.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як перевірити вікна на продування. Крім того, ми розповідали, що потрібно зробити з батареями перед увімкненням опалення.