День Віри, Надії, Любові та матері їх Софії: що категорично не можна робити цього дня

У народі свято вважалося жіночим днем і навіть називалося Вселенські бабині іменини.

Цикл перших осінніх православних свят згідно з церковним календарем на вересень-2022 завершує День пам’яті ранньохристиянських святих, шанованих у лику мучениць — Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

12-річна Віра, десятирічна Надія та дев’ятирічна Любов за свою щиру віру в Христа поплатилися своїм життям. Імператор Адріан наказав зрадити дівчат страшним болісним тортурам прямо на очах у їх матері Софії. Знівечені тіла дочок Софія з почестями поховала, а сама, проводивши в молитві три дні, тихо померла на їхній могилі.

Святі мучениці вважаються заступницями всіх жінок. Вірі, Надії, Любові та матері їх Софії моляться про жіноче щастя, про добрі стосунки в сім’ї. Також святих просять про позбавлення від безпліддя.

Що заборонено робити в День Віри, Надії, Любові та матері їх Софії

Не рекомендується займатися домашнім збиранням, приготуванням їжі, рукоділлям.

Не можна влаштовувати пишні застілля.

Не можна лаятись, сваритися з близькими, а особливо з жінками.

Вінчання також краще перенести на другий день.

Заборонено знайомитись із людьми.

Раніше "Телеграф" писав про державні свята та вихідні у вересні 2022 року.