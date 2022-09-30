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День Віри, Надії, Любові та матері їх Софії: що категорично не можна робити цього дня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Віра, Надія, Любов та мати їх Софія
Віра, Надія, Любов та мати їх Софія

У народі свято вважалося жіночим днем і навіть називалося Вселенські бабині іменини.

Цикл перших осінніх православних свят згідно з церковним календарем на вересень-2022 завершує День пам’яті ранньохристиянських святих, шанованих у лику мучениць — Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

12-річна Віра, десятирічна Надія та дев’ятирічна Любов за свою щиру віру в Христа поплатилися своїм життям. Імператор Адріан наказав зрадити дівчат страшним болісним тортурам прямо на очах у їх матері Софії. Знівечені тіла дочок Софія з почестями поховала, а сама, проводивши в молитві три дні, тихо померла на їхній могилі.

Святі мучениці вважаються заступницями всіх жінок. Вірі, Надії, Любові та матері їх Софії моляться про жіноче щастя, про добрі стосунки в сім’ї. Також святих просять про позбавлення від безпліддя.

Святі Віра, Надія, Любов та мати їхня Софія

Що заборонено робити в День Віри, Надії, Любові та матері їх Софії

  • Не рекомендується займатися домашнім збиранням, приготуванням їжі, рукоділлям.
  • Не можна влаштовувати пишні застілля.
  • Не можна лаятись, сваритися з близькими, а особливо з жінками.
  • Вінчання також краще перенести на другий день.
  • Заборонено знайомитись із людьми.

Раніше "Телеграф" писав про державні свята та вихідні у вересні 2022 року.

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