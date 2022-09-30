Як зігрітися взимку: ці лайфхаки з одягом допоможуть скоротити рахунки за електроенергію

Одягайтесь відповідно і ви зможете зігрітися в холодну пору, не використовуючи опалення

Температура на вулиці повільно падає, і незабаром настане час вмикати опалення. Але у зв’язку з тим, що в наступних місяцях українцям, ймовірно, доведеться мерзнути у своїх квартирах, багато хто шукає способи зігрітися, намагаючись заощадити на опаленні цієї осені та взимку.

Як пише express, якщо вам холодно, коли ви сидите за робочим столом, вам не завадило б надіти ще кілька шарів предметів гардероба. Найкращий спосіб зігрітися — носити тонкі шари одягу, які ізолюють тіло та полегшують регулювання температури. Термобілизна також є хорошим варіантом і може "боротися з холодом" під одягом.

Шкарпетки та капці також можуть зігріти ноги та пальці ніг, особливо якщо в будинку холодна підлога з дерева, ламінату або плитки.

Для тих, кому доводиться з’являтися на дзвінках Zoom протягом робочого дня, оберіть затишні джемпери з трохи збільшеним кроєм, щоб було місце для іншого одягу. Штани вільного крою, такі як джоггери, можуть утримувати тепло, а деякі з них мають усередині флісову підкладку.

Жіночі спортивні штани - джоггери

Сидячи ввечері перед телевізором, легко застудитись, тому що ви практично не рухаєтеся. Не вмикайте опалення, натомість загорніться в ковдру.

Перед сном наповніть гумову грілку водою і покладіть її між простирадлами, щоб нагріти постіль. Або розгляньте електричну ковдру — хоча вона, звичайно, використовує електрику, як правило, така ковдра досить дешева в експлуатації. Її не потрібно вмикати на всю ніч, а можна використовувати для попереднього нагріву ліжка або приблизно на 10 хвилин, щоб зігріти вас, поки ви лежите в ліжку перед засинанням.

Ще один спосіб зігрітися в ліжку — додати додаткові ковдри або вкласти кошти в товстішу підковдру. Також рекомендується надягати на ніч шкарпетки та піжаму.

Раніше "Телеграф" розповідав про способи утеплення, які популярні у японців. У їхній країні немає центрального опалення, тому жителі вигадали масу хитрощів для збереження тепла в будинку.