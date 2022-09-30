Рус

Як зігрітися взимку: ці лайфхаки з одягом допоможуть скоротити рахунки за електроенергію

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3073
Поради про те, як правильно утеплитися цієї зими за допомогою одягу
Поради про те, як правильно утеплитися цієї зими за допомогою одягу

Одягайтесь відповідно і ви зможете зігрітися в холодну пору, не використовуючи опалення

Температура на вулиці повільно падає, і незабаром настане час вмикати опалення. Але у зв’язку з тим, що в наступних місяцях українцям, ймовірно, доведеться мерзнути у своїх квартирах, багато хто шукає способи зігрітися, намагаючись заощадити на опаленні цієї осені та взимку.

Як пише express, якщо вам холодно, коли ви сидите за робочим столом, вам не завадило б надіти ще кілька шарів предметів гардероба. Найкращий спосіб зігрітися — носити тонкі шари одягу, які ізолюють тіло та полегшують регулювання температури. Термобілизна також є хорошим варіантом і може "боротися з холодом" під одягом.

Шкарпетки та капці також можуть зігріти ноги та пальці ніг, особливо якщо в будинку холодна підлога з дерева, ламінату або плитки.

Для тих, кому доводиться з’являтися на дзвінках Zoom протягом робочого дня, оберіть затишні джемпери з трохи збільшеним кроєм, щоб було місце для іншого одягу. Штани вільного крою, такі як джоггери, можуть утримувати тепло, а деякі з них мають усередині флісову підкладку.

Жіночі спортивні штани джоггери
Жіночі спортивні штани - джоггери

Сидячи ввечері перед телевізором, легко застудитись, тому що ви практично не рухаєтеся. Не вмикайте опалення, натомість загорніться в ковдру.

Перед сном наповніть гумову грілку водою і покладіть її між простирадлами, щоб нагріти постіль. Або розгляньте електричну ковдру — хоча вона, звичайно, використовує електрику, як правило, така ковдра досить дешева в експлуатації. Її не потрібно вмикати на всю ніч, а можна використовувати для попереднього нагріву ліжка або приблизно на 10 хвилин, щоб зігріти вас, поки ви лежите в ліжку перед засинанням.

Ще один спосіб зігрітися в ліжку — додати додаткові ковдри або вкласти кошти в товстішу підковдру. Також рекомендується надягати на ніч шкарпетки та піжаму.

Раніше "Телеграф" розповідав про способи утеплення, які популярні у японців. У їхній країні немає центрального опалення, тому жителі вигадали масу хитрощів для збереження тепла в будинку.

Теги:
#Одяг #Зима #Опалення #Лайфхак