Поголити, постригти і поскребти: як іще можна зняти катишки з одягу

Декілька хвилин вільного часу – і ваш одяг стане як новенький.

Навіть нещодавно куплена красива річ може здатися старою і неакуратною через дрібні грудочки, що утворюються на ній в процесі носіння або неправильного догляду. Найчастіше катиші з’являються на трикотажному одязі або кашеміровому пальті. Хоча й інші тканини можуть мати таку властивість.

Не поспішайте списувати улюблений светр, блузку чи спідницю. Ситуацію можна виправити, якщо приділити цьому трохи часу та терпіння. "Телеграф" поділиться корисними лайфхаками, як надовго видалити катишки з одягу. Це можна зробити простими підручними засобами – і ваша річ буде реанімована.

Як позбутися катишків: лайфхаки

Найякісніший, але при цьому довгий спосіб видалення небажаних грудочок – зрізати їх ножицями . Працювати доведеться довго, терпляче і обережно, зате волокна зрізатимуться, а не обриватимуться, як в інших випадках, що зменшить ймовірність швидкого утворення нових катишків.

. Працювати доведеться довго, терпляче і обережно, зате волокна зрізатимуться, а не обриватимуться, як в інших випадках, що зменшить ймовірність швидкого утворення нових катишків. Звичайний станок для бритв допоможе зняти катишки з гладких і не надто ворсистих тканин. Для цього розтягніть річ у проблемній зоні та акуратно збрийте грудочки.

допоможе зняти катишки з гладких і не надто ворсистих тканин. Для цього розтягніть річ у проблемній зоні та акуратно збрийте грудочки. Липка стрічка чудово видаляє не лише катишки, але також вовну, нитки та інше сміття на одязі. Для цього притискайте скотч до тканини і різко відривайте, щоб захопити якомога більше катишків.

до тканини і різко відривайте, щоб захопити якомога більше катишків. Гребінець із дрібними зубчиками позбавить від сплутування довгого ворсу на тканині. Виконуйте рухи гребінцем по ходу розташування волосків.

із дрібними зубчиками позбавить від сплутування довгого ворсу на тканині. Виконуйте рухи гребінцем по ходу розташування волосків. Пемза — жорсткий абразивний камінчик, що дозволить легко та швидко зняти катишки з грубої тканини – таких як куртка, пальто, штани.

— жорсткий абразивний камінчик, що дозволить легко та швидко зняти катишки з грубої тканини – таких як куртка, пальто, штани. Щоб легко зняти катишки на темному одязі, візьміть скибочку черствого пористого житнього хліба – бажано висушеного в духовці.

– бажано висушеного в духовці. З дрібними катишками добре справляється губка для миття посуду — її тверда сторона. А якщо перевернути мочалку та зволожити її – вона ще й зніме ворс із одягу.

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