Скільки українці відпочиватимуть та працюватимуть у жовтні-2022: календар свят

Цього місяця ми відзначаємо низку важливих у воєнний час свят

Варто зазначити одразу, що додаткових вихідних із нагоди державних свят в Україні у жовтні не буде. Нагадаємо, що в країні триває повномасштабна війна з російським окупантом, а воєнний стан в Україні був офіційно продовжений до 21 листопада цього року.

"Телеграф" розповідає, скільки буде вихідних та робочих днів у жовтні в Україні, а також, які свята відзначатимуть цього осіннього місяця.

Вихідні у жовтні-2022 в Україні

У жовтні передбачені офіційні вихідні дні, які припадають на суботу та неділю. Усього їх буде 10, тоді як робочих днів у жовтні налічується 21. З нагоди свят не буде і скорочених робочих днів.

Вихідні у жовтні-2022: 1-2, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 жовтня.

Робочі дні у жовтні-2022: 3-7, 10-14, 17-21, 24-28, 31 жовтня.

Свята у жовтні-2022 в Україні

Календар свят та вихідних у жовтні 2022 року

1 жовтня — День ветеранів та людей похилого віку, Міжнародний день музики, Міжнародний день кави

2 жовтня — День вчителя (День працівників освіти), Міжнародний день ненасильства

3 жовтня — Міжнародний день лікаря

4 жовтня — Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин

5 жовтня — Всесвітній день вчителів

8 жовтня — День юриста

9 жовтня — День рієлтора, День художника, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби

10 жовтня — Всесвітній день психічного здоров’я

11 жовтня — Міжнародний день дівчат

13 жовтня — Всесвітній день захисту зору

14 жовтня – День захисників та захисниць України, День Українського козацтва

15 жовтня — Всесвітній день сільської жінки, Всесвітній день чистих рук, День працівників целюлозно-паперової промисловості

16 жовтня — Всесвітній день продовольства, День працівників харчової промисловості, Всесвітній день анестезіолога

20 жовтня — Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози, Міжнародний день авіадиспетчера, Міжнародний день кухаря та кулінара

22 жовтня — Всесвітній день людей з вадами мовлення

23 жовтня — День працівників реклами

24 жовтня — Всесвітній день інформації про розвиток, День Організації Об’єднаних Націй

25 жовтня — День маркетолога

27 жовтня — Всесвітній день аудіовізуальної спадщини

28 жовтня – День дідусів та бабусь, День визволення України від фашистських загарбників, Міжнародний день анімації

29 жовтня — Всесвітній день боротьби з інсультом, День працівників служби позавідомчої охорони

30 жовтня — День автомобіліста і дорожника

31 жовтня — Міжнародний день Чорного моря, Міжнародний день економії, Всесвітній день міст, Міжнародний день міст

Раніше "Телеграф" писав, які церковні свята відзначаються українцями в жовтні 2022 року.