У будинку стане в рази тепліше: "дідівські" способи, як утеплити дерев’яні вікна на зиму своїми руками

Ці прості поради допоможуть вам зберегти тепло у квартирі.

Через війну, яку в Україні розв’язала росія, майбутній опалювальний сезон обіцяє бути непростим, тому щоб не замерзнути цієї зими важливо ретельно до нього підготуватися. Найпопулярніші розв'язання цієї проблеми — це купити обігрівач, більше теплих речей та ковдр, утеплити квартиру/будинок, або ж можна утеплити вікна, які, до речі, є одними з основних шляхів тепловтрат.

"Телеграф" підготував кілька корисних, "дідівських" лайфхаків, які допоможуть вам правильно утеплити дерев’яні вікна у вашому будинку. До вашої уваги — п’ять найдешевших, але ефективних "утеплювачів".

Як і чим утеплити дерев’яні вікна

Спосіб 1: газети та папір

Папір або старі газети подрібніть, розмочіть водою, потім відіжміть і додайте до цієї маси 1 частину глини або 2 частини товченої крейди. Отриманий розчин помістіть в щілини, і заклейте віконним скотчем або папером з властивостями, що клеяться.

Спосіб 2: ватою та тканинними смугами

Спосіб дуже подібний до попереднього, тільки в ньому для ізоляції використовуються не старі газети, а технічна вата, а смужки паперу замінюють на тканинні.

Спосіб 3: поролоном та скотчем

Схема роботи та ж — у щілини помістіть поролон і зверху наклейте паперовий скотч. Цей спосіб зручний ще тим, що поролон при необхідності прослужить кілька років, а змінюватиметься лише паперове покриття.

Спосіб 4: парафіном

Вам потрібен буде розплавлений парафін та шприц для його заливання. Якщо щілини великі, то потрібно прокласти підкладку: поролон, мотузку для білизни, провід, загалом все, що може заповнити порожнину.

Спосіб 5: плівкою

Для цього методу знадобиться прозора поліестерова плівка, а для створення теплового вакууму: прозорий двосторонній скотч, ніж чи ножиці, довга лінійка, рукавички, маркер та рулетка. Докладніше про цей спосіб ми вже писали раніше.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що не лише через вікна квартира зазнає тепловтрат — при підготовці до зими варто перевірити й інші місця, де тепло йде з дому. Утеплити вхідні двері також можна кількома способами. Для дерев’яних та металевих дверей є свої нюанси.