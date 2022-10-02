Запобігаємо втраті тепла: топ-5 найефективніших способів обігріти будинок

Експерти поділилися ефективними способами обігріву житла без необхідності використання додаткових джерел опалення

У міру наближення холодніших місяців рішення зробити свій будинок якомога енергоефективнішим стає все актуальнішим, ніж будь-коли раніше.

Керівник магазину опалення підлоги Дейв Джонсон, передає express, розповів про п’ять кращих способів зробити ваш будинок більш енергоефективним у зимові місяці, що наближаються.

1. Ізолюйте свій будинок

За словами експерта, ізоляція — це "рентабельний варіант", який гарантує, що ви використовуєте тільки необхідну кількість енергії у вашому будинку: "Близько чверті тепла будинку буде губитися через дах, якщо він не ізольований належним чином. Ізольований дах знизить ваші рахунки за опалення".

2. Переконайтеся, що ваш будинок захищений від протягів

Усунення будь-яких протягів — це справді корисний спосіб енергозбереження будинку, якщо у вас обмежений бюджет. Запобігання витоку тепла через небажані щілини — один із найдешевших і найефективніших способів зробити ваш будинок енергоефективним, уникаючи надмірних втрат тепла. Щоб захистити будинок від протягів, потрібно визначити "проблемні зони". Це можуть бути двері, вікна, димарі та мостини.

3. Подумайте про перехід на "розумні" термостати

Модернізація вашого термостата до "розумного" варіанта може забезпечити більшу точність зв’язку між термостатом і котлом, запобігши втраті енергії та заощадивши ваші гроші.

Експерт пояснив: "Розумні термостати вивчають ваші особисті режими опалення та потреби і згодом відповідним чином адаптуються. Великою перевагою "розумних" термостатів є можливість контролювати опалення практично з будь-якого місця".

4. Оцініть свій котел

Несправні котли можуть значно збільшити рахунки за опалення, оскільки їм доведеться працювати значно старанніше, щоб нагріти будинок до бажаної температури.

5. Перевірте потужність домашніх пристроїв

Коли прилади виснажені, вони загалом менш ефективні і, ймовірно, коштуватимуть більше грошей під час їх експлуатації. Наприклад, розморожування морозильника щоразу, коли на внутрішніх поверхнях утворюється товстий шар льоду, допоможе зберегти ефективність морозильника, що, своєю чергою, заощадить ваші гроші.

Накопичення льоду означає, що повітряний потік вашого морозильника буде пригальмований, і пристрою буде важче циркулювати холодне повітря. Це означає, що мотору доведеться працювати довше, споживаючи більше енергії і, отже, обходячись дорожче.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно зробити з обігрівачем, щоб він віддавав максимум тепла.