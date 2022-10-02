Як самостійно утеплити пластикові вікна, щоб не дуло: ефективні способи

Завдяки цим способам вам вдасться максимально зберегти тепло в будинку.

Згодом пластикові вікна можуть "просідати", через що вони починають пропускати більше повітря, що зовсім не добре в холоди. А оскільки опалювальний сезон 2022/2023 обіцяє бути непростим, бажано виправити усі несправності з вікнами, щоб вони максимально зберігали тепло у будинку.

Оскільки навіть через пластикові вікна втрачається до 30% тепла, "Телеграф" пропонує кілька ефективних способів, які допоможуть вам правильно утеплити вікна. Зазначимо, що якщо після всіх маніпуляцій вікна продовжуватимуть продувати, краще звернутися до фахівців.

Як і чим утеплити пластикові вікна

Заміна ущільнювача

Ущільнювачі ПВХ-вікон з часом зношуються, і в якийсь момент їх варто поміняти, щоб у будинок не проходив холод. Щоб зрозуміти, чи потрібно це робити, ретельно огляньте їх стан. Перевірте, щоб по всьому периметру не було розривів, тріщин та інших ушкоджень. Якщо ущільнювач не змінюється при стисканні, або задубілий, потріскався або пошкоджений, його потрібно замінити.

Утеплення підвіконня

Бажано про те, щоб простір під підвіконням був заповнений монтажною піною без порожнеч, подбати ще на етапі встановлення вікон. Однак якщо цей момент було втрачено, утеплити підвіконня можна і самостійно. Для цього вам знадобиться монтажна піна та трохи гіпсової штукатурки:

розчистьте простір безпосередньо під підвіконня на ширину 2-3 см;

видаліть стару монтажну піну;

зволожте поверхню водою з пульверизатора чи обприскувача;

заповніть простір під підвіконням піною в декілька прийомів;

залиште піну для затвердіння на 24 години;

обріжте надлишки затверділої піни ножем і закладіть простір під підвіконням штукатуркою.

Регулювання запірного механізму

Огляньте запірні механізми на вікні, відрегулюйте притиск запірного механізму. Як це зробити ми вже писали раніше.

Утеплення укосів

Найпростіше це зробити за допомогою пластикових сендвіч-панелей, які спеціально призначені для обробки укосів. Також знадобиться герметик, щоб закласти місця примикань укосів до рамок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що перед увімкненням опалення потрібно звернути увагу на радіатори в будинку. Пил на конвекторі може затримувати тепло, тому в будинку буде холодніше. Є кілька підручних засобів, які допоможуть домогтися чистоти навіть у важкодоступних місцях батареї.