Тепло і швидко: лайфхак, щоб менше мерзнути взимку (відео)

Потрібен плед та пару хвилин часу

З неминучим похолоданням, яке принесла зміна пір року, все сильнішим стає бажання не вилазити з-під теплого пледу, — і є спосіб, як це робити рідше.

Блогер @sandycorn_101 поділилася в TikTok способом, як можна зручно пов’язати на собі плед, щоб він зігрівав навіть поза ліжком.

Просто накинути плед на плечі кожен пробував, але це незручно, і тканина сповзає під час руху. Сенді пропонує ще й зав’язати кінці як рукави, щоби плед тримався сам на тілі і не заважав.

Варто зауважити, що провернути таке можна тільки з тонкими пледами та ковдрами, — великий пуховий виріб не вдасться так само просто зав’язати.

Такий трюк хороший для комфортного носіння по дому, проте особливо ексцентричні особи можуть так ходити і на вулиці.

У коментарях багато хто вважає, що таке рішення не тільки тепле і зручне, але ще й естетично красиве.

"Кращий лайфхак", "Крутий трюк, обов’язково скористаюся", "Обов’язково зроблю це", "Приголомшливо, дякую", "Мені допомогло, дякую", "Геніально", "Це насправді тепліше і зручніше, ніж халат", "Дизайнери вкрадуть ідею", "Це розумно", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, за допомогою якого трюку можна обігріти будинок без витрат електроенергії.